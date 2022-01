Sempre presenti, che siano fresche o secche, in tutte le case in ogni dispensa, in giardino o in balcone, dai profumi intensi ed avvolgenti, le erbe aromatiche non devono mai mancare in cucina.

Sono ingredienti essenziali e indispensabili per esaltare e impreziosire il gusto e il sapore di tutti gli alimenti cotti e crudi.

Ricche di sali minerali e vitamine, dalle eccezionali proprietà benefiche per il nostro organismo, sono delizie della natura che regalano aromi inconfondibili.

Non le foglie ma questa è la parte della diffusissima erba aromatica da utilizzare per esaltare e insaporire le pietanze più svariate.

Solitamente delle erbe aromatiche la parte più utilizzata è quella delle foglie, gettando via i gambi.

Forse non tutti sono a conoscenza che gli steli del prezzemolo possono essere utilizzati per insaporire tutte le pietanze, dalla carne al pesce, dagli antipasti ai primi piatti.

In realtà il gambo, una volta eliminata la parte estrema di esso, risulta essere più saporito e con maggiori proprietà benefiche delle foglioline.

Foglioline sicuramente più decorative e di grande effetto nella presentazione del piatto, ma meno profumate e saporite.

Gettare via gli steli è davvero uno spreco, in quanto possono essere usati in svariati modi.

Dunque non le foglie ma questa è la parte della diffusissima erba aromatica da utilizzare per esaltare e insaporire tutte le pietanze, vediamo in che modo.

I gambi di prezzemolo sono ottimi per preparare formidabili panature.

Basterà versare in un mix i gambetti del prezzemolo, lavati e privati della parte estrema, aggiungendo pane grattugiato, parmigiano sale e pepe.

Mix che potrà essere così conservato, chiuso in un contenitore ermetico, per alcuni giorni in frigorifero.

I gambi possono essere utilizzati in sostituzione delle foglie, in un tegame con l’aglio, facendolo soffriggere per qualche minuto.

Base ottima per prepare qualsiasi tipo di sugo, che sia a base di pesce o di carne, dagli spaghetti con le vongole alle minestre, da zuppe a contorni.

Utilizzati interi o sminuzzati, sono ottimi per aromatizzare e profumare oli, intingoli, alimenti crudi e marinature.

Dunque un’ottima idea per una cucina antispreco, senza rinunciare al gusto e al sapore del prezzemolo.

Lettura consigliata

5 minuti per gnocchetti con il pesti e vongole