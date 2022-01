È il suo anno, questo è indubbio. La tigre, secondo l’oroscopo cinese, sta per soppiantare il bue. Dal 1° febbraio prossimo, infatti, il bellissimo felino diventerà protagonista assoluto e incontrastato per circa un anno. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche di questo segno, paragonabile a segni molto forti e determinati dell’oroscopo occidentale. Scopriamo anche cosa farà la differenza tra lui e gli altri.

Non solo toro e ariete ma anche la tigre dell’oroscopo cinese sarà baciata dalla fortuna nel 2022 se seguirà queste indicazioni

Ambizione, fortuna ma non solo

La tigre è il terzo segno dell’oroscopo cinese . Gli anni di nascita che appartengono alla tigre sono i seguenti:

1902

1914

1926

1938

1950

1962

1974

1986

1998

2010

Secondo la teoria dei 5 elementi (oro, fuoco, acqua, legno e fuoco) i segni zodiacali dell’oroscopo cinese sono associati a questi ultimi e si combinano con essi ogni due anni.

Quest’anno il segno della tigre è unito all’acqua e quindi esso è chiamato tigre d’acqua. Ciò cambia notevolmente le caratteristiche della tigre, che normalmente è un segno legato al legno. Ecco perché non solo ariete, ma anche la tigre dell’oroscopo cinese sarà baciato dalla fortuna nel 2022 se seguirà queste indicazioni.

In linea generale possiamo ricordare che la tigre è un segno di grande forza e ambizione. Predilige essere un protagonista e comandare, è un vero leader insomma. Ma quest’anno non sarà esattamente un anno fortunato a 360 gradi. Infatti, sarà tale solo se saprà accettare il fatto che tutto cambia e che la vita è movimento. Va bene riposarsi e lisciarsi il pelo, ma non potrà farlo per troppo tempo. Infatti, le previsioni generali per questo segno prevedono cambiamenti e scossoni. Dovranno essere attuate certe accortezze. Non bisognerà agire d’impulso in alcuni campi, specialmente in quello lavorativo, e chiudere porte in faccia ad alcune relazioni importanti. Nel dettaglio vediamo:

Salute

Tenersi in buona forma fisica, una sana alimentazione e mettere al primo posto il proprio benessere. Solo così si potranno affrontare le imprevedibili sfide di questo anno.

Lavoro

Non è l’anno giusto per fare investimenti in denaro, ma semmai di esplorare e scoprire nuovi orizzonti. La tigre supererà tutto con il coraggio e la determinazione che la contraddistingue.

Amore

Non abusare della pazienza del partner e non inasprire i conflitti di coppia. Meglio rimanere un passo indietro.

Alle difficoltà che la tigre si troverà ad affrontare c’è però rimedio. Portare indumenti e oggetti di colore rosso e granata che siano stati regalati da amici e parenti sarà il vero talismano che la tigre avrà a sua disposizione. Non lasciamoci sfuggire questo prezioso consiglio.

Quindi, non solo toro e ariete, ma anche la tigre dell’oroscopo cinese sarà baciata dalla fortuna nel 2022 se seguirà queste indicazioni.