Uno dei molluschi più buoni e facili da reperire, sia fresco che surgelato, è sicuramente il calamaro. Appartenente alla famiglia delle Loliginidae, questo mollusco, oltre ad essere estremamente versatile in cucina, possiede delle notevoli proprietà nutrizionali.

Il calamaro, infatti, possiede soltanto 68 calorie (ogni 100 grammi) ed è molto ricco di acqua e proteine di elevata qualità. Inoltre, è un alimento povero di grassi saturi e, allo stesso tempo, ricco di omega 3. Questi ultimi, come ben sappiamo, sono acidi grassi molto importanti per la salute, soprattutto per il cuore e le arterie. Oltre a ciò, il calamaro è anche un’ottima fonte di vitamine del gruppo B e di sali minerali, tra cui:

zinco, che agevolerebbe il buon funzionamento del metabolismo;

fosforo, utile per la salute di ossa e denti;

selenio, alleato delle difese antiossidanti;

rame, che sarebbe coinvolto in più processi, dalla sintesi dell’emoglobina al controllo delle funzionalità del cuore.

Tuttavia, questo mollusco è anche un alimento ricco di colesterolo. Pertanto andrebbe consumato con moderazione, soprattutto in presenza di problemi cardiovascolari. In questi casi è quindi importante rivolgersi al proprio medico di fiducia, o un esperto nutrizionista, per valutare il da farsi.

Basta con le solite fritture, ecco come cucinare i calamari freschi o surgelati, mantenendone intatte le proprietà

Quindi, abbiamo appena visto quali sono le proprietà nutrizionali ed i benefici dei calamari. Ora, invece, concentreremo la nostra attenzione su come cucinarlo al meglio utilizzando il forno di casa.

Infatti, stiamo per svelare una ricetta davvero semplice e veloce, che ci permetterà di valorizzare anche il sapore di questo mollusco. Per questa preparazione ci serviranno:

1 kg di anelli di calamari;

250 g di pomodorini;

300 g di pane raffermo;

50 g di formaggio grattugiato;

uno spicchio d’aglio;

succo e buccia di mezzo limone;

prezzemolo;

olio EVO, sale, pepe.

Procedimento

Versiamo innanzitutto gli anelli di calamaro in una ciotola e condiamoli con olio EVO, pepe, scorza di limone e pomodorini. A questo punto, spremiamo anche il succo di mezzo limone e diamo una bella mescolata.

Una volta finito, possiamo far riposare per circa 20 minuti in frigorifero coprendo la ciotola con una pellicola. Nel frattempo, inseriamo in un frullatore il pane raffermo, l’aglio e dei rametti di prezzemolo e riduciamo il tutto in polvere. Versiamo il composto in una ciotola, aggiungendo anche un pizzico di sale ed il formaggio grattugiato e mescoliamo. Ora non ci resta che mescolare questa panatura insieme ai calamari conditi e riportarli su una teglia con carta forno. Inforniamo a 180 gradi per circa 30 minuti, fin quando non saranno dorati e croccanti. Quindi, basta con le solite fritture, ecco una ricetta leggera e davvero eccezionale da provare subito.