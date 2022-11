Basta con le solite decorazioni, ecco come rendere balconi e giardini perfetti per il Natale

Tra meno di un mese arriverà finalmente il Natale e tantissime persone si stanno preparando già da tempo per renderlo memorabile. C’è chi, approfittando degli sconti del Black Friday, ha già comprato i regali per i propri cari. Mentre, c’è chi si sta organizzando per fare un bel viaggetto e concedersi qualche giorno di vacanza.

Il Natale, però, non vuol dire solo vacanze e regali, ma anche addobbi e decorazioni. Anzi, a dirla tutta, senza questi ultimi il Natale non potrebbe esser definito tale. In casa, ad esempio, non possono mancare l’albero e il presepe, circondati da ghirlande, luci e pupazzetti. Così come non possono mancare gli arredamenti e i corredi appositamente decorati a tema.

Tuttavia, oltre agli spazi interni, per accogliere veramente la festività natalizia, è necessario puntare molto sulle decorazioni esterne. Infatti, anche eventuali balconi, verande, giardini, aiuole e così via devono essere opportunamente decorati e, per farlo, si potrebbero utilizzare un’infinità di decorazioni. Nelle prossime righe daremo qualche spunto su come realizzare degli addobbi veramente eccezionali, che saranno in grado di sbalordire gli ospiti e suscitare anche l’invidia dei vicini.

Basta con le solite decorazioni, ecco qualche consiglio per rendere ancor più vivo il senso del Natale

Un’idea molto carina potrebbe essere quella di portare le decorazioni interne anche all’esterno. Ad esempio, si potrebbe predisporre in giardino un bellissimo presepe. Per farlo, servirà molta manualità, ma nulla di impossibile, specie se si coinvolgono altri membri della famiglia.

In pratica, utilizzando dei pannelli di compensato, si potrebbero realizzare delle sagome (di grandezza umana) della sacra famiglia, degli animali, dei re magi e così via. In questo modo, potremmo rappresentare la natività di Gesù anche all’esterno e donare al giardino un’atmosfera veramente suggestiva.

Continuando su questo concetto, potremmo predisporre anche altre decorazioni, che tipicamente ritroviamo tra gli addobbi natalizi di casa. Ad esempio, potremmo acquistare online, o nei negozi più forniti, della maxi palline di Natale; oppure farle noi stessi sfruttando dei palloncini.

In commercio, infatti, esistono anche dei palloncini gonfiabili extra large che, una volta gonfiati, si potrebbero decorare per farli somigliare alle classiche palline dell’albero. Quindi, basta con le solite decorazioni, ecco alcune idee super semplici da realizzare puntando anche sul fai da te.

Come sfruttare al meglio anche le luci

Per quanto riguarda l’illuminazione, invece, potremmo acquistare dei proiettori, a laser o LED, capaci di realizzare delle coreografie di luci davvero spettacolari. Essi si installano molto facilmente e sono in grado di illuminare pareti, alberi, siepi e così via, con dei bellissimi effetti. Infatti, oltre ai normali punti di luce, si possono anche ricreare diverse forme, come stelle, fiocchi di neve e tanto altro.

Infine, possiamo anche predisporre le classiche lucine. Quest’anno, però, dato il rincaro dei prezzi dell’energia, potremmo optare per le luminarie dotate di pannelli fotovoltaici. Questi ultimi sono molto comodi, semplici da installare e non consumano energia. In commercio esistono anche diverse statuine ricoperte da lucine, come babbo natale, renne, pupazzi di neve, stelle e così via. Applicando questi semplici consigli, quindi, avremo l’occasione non solo di tenerci impegnati con un po’ di attività ricreative, ma renderemo il nostro Natale sicuramente più colorato e vivace di quelli precedenti.