I mercati sembrano pronti a ripartire al rialzo: cosa glielo potrebbe impedire?

Dopo il forte rialzo dai minimi di ottobre, i mercati internazionali sono giunti a contatto con importanti resistenze, oltre alle quali si potrebbe accelerare al rialzo.

Alle ore 16:37 della seduta di contrattazione del 28 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.437

Eurostoxx Future

3.944

Ftse Mib Future

24.545

S&P 500 Index

3.998,90.

Come leggeremo nei prossimi paragrafi l’intonazione rimane positiva, e i mercati sembrano pronti per ripartire al rialzo. Cosa glielo potrebbe impedire?

Procediamo per gradi.

Il rally natalizio sembra non in pericolo

Il minimo che si è formato a ridosso del setup annuale del 17 ottobre, in base a calcoli statistici potrebbe portare a un rialzo fino alla fine del mese di dicembre.

Attese sull’andamento della settimana borsistica

Il minimo settimanale potrebbe formarsi entro martedì, per poi lasciare spazio ad un rialzo fino al pomeriggio di venerdì.

Il ritracciamento potrebbe avere le ore contate. Ecco i livelli operativi da monitorare per domani

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.338. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 14.129.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.908. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.825.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 24.200. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 24.195.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.915. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.865.

La giornata di domani potrebbe essere decisiva per i prossimi 3/5 giorni di Borsa aperta. La tenuta o meno dei livelli di supporto appena indicati potrebbe decidere la prossima direzione di breve. Per il momento gli oscillatori proprietari indicano che i mercati sembrano pronti a ripartire al rialzo. Domani una prima e importante conferma o smentita per questo scenario.