Sono tantissime le persone che si affidano all’oroscopo per dare una svolta alla propria vita o per semplice curiosità. A volte le previsioni sono benevole e ci sollevano il morale.

Lo conferma la scorsa settimana, quando una valanga di fortuna ha travolto questi segni zodiacali finalmente baciati dalla sorte. Ma non sempre le cose sono destinate ad andare come speravamo.

Vi sono dei momenti in cui la Dea bendata sembra proprio ignorarci e lasciarci in balia del nostro destino. Purtroppo, questa sarà una sensazione che alcuni di noi proveranno sulla propria pelle nei prossimi giorni.

Sarà una settimana pessima per questi segni zodiacali sciagurati a cui la fortuna sembra davvero voltare le spalle. Scopriamo chi sono i malcapitati nelle prossime righe.

Un bel respiro profondo per l’Ariete

Pazienza è la parola d’ordine per limitare i danni questa settimana. Nei prossimi giorni verremo messi sotto stress e dovremo mantenere la calma per uscire al meglio da ogni situazione.

Se siamo dei tipi piuttosto irascibili, potremmo pensare di iscriverci a corsi di yoga o meditazione per controllare gli impulsi nervosi che ci affliggono.

Incontri strani e non proprio graditi potrebbero aspettarci al varco, per cui sarebbe meglio non farsi trovare impreparati. La situazione dovrebbe migliorare tra mercoledì e venerdì, ma nel weekend potremmo affrontare alcune discussioni animate.

Turbolenze in arrivo per l’Acquario

Le novità di questa settimana saranno tutt’altro che piacevoli per l’Acquario. Come per l’Ariete, nei giorni a venire saremo afflitti da episodi di nervosismo e tensione.

Sia in ambito famigliare che professionale potremmo andare incontro a sgraditi imprevisti che ci rovineranno i piani. Sopporteremo a stento le conversazioni con chiunque ci capiti a tiro. Potremmo perfino arrivare a odiare chi ci lascia un banale messaggio sul cellulare.

Teniamo duro ed evitiamo di uscire dai gangheri, per non peggiorare una situazione già di per sé al limite della sostenibilità. Resistiamo almeno fino a domenica, dove sul finale di giornata potremmo ricevere un regalo inaspettato.

Se scelte sbagliate e senso di rimorso sono delle costanti per il Leone, questa settimana sarà il momento peggiore per dimostrarlo. Questo segno è uno dei più combattivi e determinati dello zodiaco, ma anche lui si dovrà arrendere all’evidenza.

Polemiche a gogò e nervi continuamente tesi potrebbero appartenere alla nostra routine per diversi giorni. In più, le energie che di solito ci accompagnano potrebbero mancarci. Inutile, perciò, sprecare le restanti in vane discussioni e litigi.

Non ci resta che sperare in domenica, quando nel pomeriggio dovremmo ricevere una sorpresa finalmente gradita.