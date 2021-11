Avere un bagno pulito, splendente e profumato è il sogno di tutti gli amanti dell’ordine domestico.

Un bagno in ordine, infatti, è tra i primi biglietti da visita di una casa di tutto rispetto, tant’è che molti decidono di arredarlo con piante apposite. Ad esempio, ecco una meravigliosa pianta perfetta per bagno e camera perché aiuterebbe a purificare l’aria e assorbire l’umidità.

Tuttavia, in base ai materiali, prima o dopo arriverà il momento in cui il materiale del water comincerà inesorabilmente ad ingiallire. Specialmente se fatto di plastica, potremmo notare i primi segni del tempo già dopo pochi anni. Questo vale non solo per la tavoletta e per la tazza, interna e esterna, ma anche per la ruggine delle tubature. Ma allora cosa fare?

Come sbiancare il fondo

Prima di parlare della parte esterna, vogliamo fornire una rapida soluzione per contravvenire al fastidioso problema del fondo della tazza sporco. Se il fondo del water presenta evidenti macchie di sporco o incrostazioni quello che dovremo fare è utilizzare soluzioni che dissolvano i depositi e ci aiutino a scrostarli.

Servirà munirsi di 100 g di sale grosso e di 100 g di bicarbonato da versare direttamente nel water. Una volta compiuta quest’operazione, sfreghiamo energicamente con lo scopino per qualche minuto e lasciamo riposare per una notte. La composizione granulosa del sale aiuterà a rimuovere i depositi, mentre il bicarbonato sbiancherà il water contenendo, inoltre, i cattivi odori.

Finalmente water bianco e splendente con questi semplici rimedii utili anche contro la ruggine

Ora che ci siamo dedicati alla parte interna pensiamo a terminare la nostra operazione di sbiancamento anche fuori. Dopo un certo periodo di utilizzo il water potrebbe essere intaccato dal calcare che, oltre all’usura, porterà al naturale ingiallimento. Per eliminare quelle antiestetiche macchie gialle dal water dovremo utilizzare dell’acqua ossigenata.

A seconda della quantità di perossido di idrogeno che è disponibile da 10, 20, 30, 40 volumi per intensificare l’effetto.

Sarà sufficiente imbevere un panno di acqua ossigenata e sfregare energicamente sulle superfici ingiallite dal calcare. Dopo qualche minuto di lavoro vedremo riprendere tono e candore all’intera tazza che tornerà agli splendori di un tempo.

Se inoltre abbiamo problemi di ruggine, sia sulle giunture che sulle tubature, possiamo trattarla con acqua ossigenata. Anche in questo caso sfregheremo con un panno imbevuto sulla zona interessata per poi sciacquare. Finalmente water bianco e splendente con questi semplici rimedii utili anche contro la ruggine.

Un ultimo trucco per una tavoletta splendente

Nei casi in cui la tavoletta sia molto ingiallita possiamo provare a smontarla e lasciarla a bagno in acqua e varichina per una notte. Dopo aver lasciato agire la varichina, ripuliamo accuratamente per una tavoletta super brillante.