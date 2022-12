Basta con la solita noiosa busta, ecco come regalare soldi per Natale per sorprendere tutti

Spesso a Natale proprio non si sa cosa regalare. Si opta quindi per la somma in denaro ma ci sono belle alternative per dire basta alla solita noiosa busta.

Vedremo quindi come regalare soldi per Natale in modo creativo. I ragazzi e gli adolescenti hanno già tutto. Nonni e zii spesso depongono le armi davanti a nipoti tecnologicamente così avanzati da non riuscire a tenere il passo. Spesso sono addirittura i destinatari del regalo a chiedere una somma in denaro al posto di un dono. Quel che è certo è che la solita bustina “ripiena” fa credere al nostro destinatario che ci siamo impegnati poco nella ricerca e abbiamo optato per una soluzione semplice last minute. Le gift card sono una bella alternativa ma sempre un dono freddo e impersonale. Vedremo quindi come rendere più entusiasmante e divertente il regalo in denaro.

Basta con la solita noiosa busta, ecco un’idea straordinaria con i palloncini

Procuriamoci dei palloncini color oro o argento. Prendiamo le nostre banconote, arrotoliamole in modo stretto e infiliamole nel palloncino. Poi, a scelta, possiamo anche inserire dei microcoriandoli. Prendiamo una pompa per palloncini, gonfiamo e annodiamo. Leghiamo uno spago e un piccolo spillo a cui avremo coperto la punta con un po’ di nastro adesivo. Non appena scoppierà il palloncino, il nostro destinatario sarà ricoperto da soldi e coriandoli.

Come impacchettare i soldi

Procuriamoci due scatole di fiammiferi vuote, un alberello in miniatura da Presepe ed una macchinina giocattolo rossa. Se riuscissimo a trovare un modellino a forma di pick up sarebbe perfetto. Pieghiamo in 8 parti le banconote e inseriamole nelle scatole per fiammiferi. Con una carta regalo impacchettiamo le due scatolette. Leghiamo con uno spago colorato le due scatole impilate con sopra l’alberello da Presepe. Mettiamo una goccia di colla a caldo sul tetto della macchinina o nel vano aperto del pick up. Fissiamo in quel punto le scatole e l’albero. Il nostro dono prezioso sarà apprezzato anche per la confezione fuori dal comune.

La pallina di Natale

Per quest’idea ci servirà una pallina per l’albero trasparente ed apribile. Queste sfere si usano per il decoupage. Quest’ultime si trovano nei negozi di bricolage, in questo periodo colmi degli addobbi di tendenza 2022. Ora inseriamo nella pallina le banconote arrotolate o le monete. Chiudiamo e spennelliamo la pallina di colla vinilica. Ora passiamola nei glitter. Completiamo con un bel fiocco.

La scatola di biscotti

In questo caso ci servirà una scatola in latta e dei pirottini per biscotti. Inseriamo i pirottini nella scatola e posizioniamoci le banconote piegate. Ora chiudiamo il coperchio legando attorno un fiocco. Possiamo unire anche un biglietto con la scritta ironica: “Best cookies of the year”.

Il Grana con la Grana

Ultima idea divertente è quella di acquistare mezzo chilo di Grana Padano o Reggiano. Nella scatola inseriamo una bustina di plastica con le banconote oltre ovviamente al taglio di formaggio. Sulla confezione potremmo stampare il logo modificando il nome in” La Grana Padano o Reggiano” a seconda del tipo scelto.

Basta con la solita noiosa busta, applicandoci un po’, otterremo confezioni straordinarie.