Quali saranno le tendenze per il prossimo Natale e come addobbare l’albero

Tenendo le dita incrociate, tutti speriamo che nel 2022 si possa tornare a festeggiare il Natale con tutta la famiglia al completo. Chi sta già pensando ad addobbare casa, appena trascorsa la celebrazione dei nostri defunti, potrà trovare qui alcune utili indicazioni. I fiori dei morti, i crisantemi, lasceranno il posto all’abete. Colori di tendenza, tipi di decorazione e stili inediti: ecco tutto ciò che c’è di nuovo per il Natale 2022.

Quali saranno le tendenze per il prossimo Natale 2022: addobbi e decorazioni

La prima tendenza da segnalare potrebbe esser definita ”Natural Style”. Vanno di moda i toni che richiamano la natura del bosco: il bianco della neve, il verde chiaro abbinato al marrone corteccia. I materiali sono decisamente green e si va dal legno al sughero sino al lino. Ritroveremo questa tendenza in ogni ambito: dalle decorazioni per la casa agli addobbi dell’albero fino alla tavola.

Addobbare l’albero a tema blu e oro

È il nuovo abbinamento di tendenza per il Natale 2022 ed è estremamente elegante e lussuoso. Almeno per quanto riguarda gli addobbi natalizi possiamo permetterci di non essere minimal e seguire un basso profilo. In questo caso possiamo lasciarci andare a opulente e ricche decorazioni in blu e oro. Una coppia di colori che grida “lusso” ma al contempo è ben lungi dall’essere pacchiana.

A tutto colore: il trend per il Natale 2022

Di sicuro in tutti noi c’è voglia di riscatto, di festeggiare, di buttarsi alle spalle le brutture passate e presenti. Ecco perché fra le proposte registrate nelle fiere di settore possiamo trovare alcuni addobbi che sembrano più simili ai festoni delle feste di compleanno. Si punta dunque al colore e agli addobbi semplici e fai da te. Ghirlande realizzate con i pon-pon colorati, festoni con i gagliardetti. Rosso, blu, verde, rosa, giallo, il multicolor è la sferzata di energia che ci vuole per il prossimo Natale.

Come addobbare la casa per Natale: color lavanda

Nelle decorazioni natalizie 2022 c’è sicuramente il color lavanda o lilla. Negli ultimi anni è stato il rosa a furoreggiare nelle decorazioni per la casa ma quest’anno scende dal podio e lascia il posto al placido e rasserenante color lavanda. Le tinte provenzali hanno conquistato i complementi e gli arredi durante tutto l’arco dell’anno. Ora è il momento di scegliere il color lavanda anche per il Natale. Avremo quindi corone di pino da completare con ramoscelli di lavanda oppure palle di natale di color lilla.

Ecco quindi, quali saranno le tendenze per il prossimo Natale e come addobbare l’albero.

