In cucina serve fantasia, ma anche funzionalità. Riuscire a realizzare un buon piatto in modo semplice e veloce è un’ottima soluzione. Fortunatamente esistono alcuni primi piatti che si preparano con molta facilità. Una ricetta a base di pesto alla genovese è il giusto compromesso tra semplicità e gusto. Pochi e freschi ingredienti, tuttavia con il tempo potrebbe stufarci. La foodblogger Benedetta Rossi, ci indica la ricetta di un nuovo piatto. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Uno dei primi piatti più amati e conosciuti è certamente pasta con il pesto alla genovese. Una ricetta fresca, ideale da cucinare in ogni momento e in qualsiasi stagione. Semplice ma gustosa, è anche di facile realizzazione. Tuttavia alle lunghe questa soluzione potrebbe stancare. Quindi basta con il solito pesto alla genovese, Benedetta Rossi propone un piatto innovativo. Attenzione però, parliamo sempre di pesto!

Di cosa si tratta?

Quando portiamo in tavola un piatto a base di pesto alla genovese, stiamo proponendo un sapore e un profumo unico. Ricetta italianissima, nasce in Liguria ed ora è conosciuta in tutto il mondo. Una salsa verde realizzabile facilmente, ma rigorosamente con pochi e freschi ingredienti. Per preparare il pesto ci occorrono solo basilico, pinoli, formaggio grattugiato, olio extravergine di oliva, aglio e pecorino. Usando il metodo di preparazione tradizionale, si utilizza un mortaio. Tutti gli ingredienti vengono incorporati gradualmente e pestati, fino a raggiungere una consistenza cremosa. Oggi per velocizzare possiamo anche utilizzare un frullatore ad immersione o un mixer. La famosa foodblogger Benedetta Rossi ci propone una ricetta alternativa al classico pesto. Vediamo di cosa si tratta!

Basta con il solito pesto alla genovese: stupisci tutti con la ricetta di Benedetta Rossi

Il primo piatto che ci propone Benedetta Rossi sono gli spaghetti al pesto di carote. “Si prepara in 15 minuti ed è davvero gustosa”: fa sapere la blogger. Ecco gli ingredienti che ci occorrono:

320 g di spaghetti;

300 g di carote crude;

60 g di olio extravergine d’oliva;

80 g di mandorle pelate;

80 g di formaggio grattugiato;

Rosmarino;

150 g di pancetta a cubetti.

Benedetta prima di tutto ci dice di lessare gli spaghetti in acqua bollente salata. Nel frattempo dobbiamo preparare il condimento. Per farlo, ci occorre un mixer dove introdurre le carote tagliate a pezzi piccoli e l’olio extravergine di oliva. Dopo una prima frullata la blogger ci dice di unire le mandorle e il formaggio grattugiato. Dopo una seconda passata, è necessario aggiungere il rosmarino per dare profumo al composto. Il pesto a questo punto è pronto. In seguito dobbiamo far rosolare la pancetta a cubetti in una padella con un filo d’olio. Benedetta ci dice che una volta dorata la pancetta è possibile aggiungere il pesto. Si cuoce tutto a fuoco lento per qualche minuto. Infine si scolano gli spaghetti e si uniscono al pesto con un po’ di acqua di cottura. Una volta amalgamato bene il tutto è possibile impiattare.