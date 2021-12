Le bottiglie di vino delle feste sono sempre una grande incognita. Siamo spesso indecisi tra quali scegliere e cercare di fare bella figura. Allo stesso tempo, però, dovremmo ricordarci che queste bottiglie non sono solo esteticamente diverse, ma al loro interno ci sono dei vini diversi.

Noi italiani, purtroppo, ci sentiamo sempre un po’ di meno degli altri popoli europei e la rivalità con i francesi è nota a tutti. Di conseguenza, anche se non lo ammettiamo, pensiamo che gli champagne francesi siano più buoni dei nostri prosecco o spumante. Anche chi dice che secondo lui è meglio lo spumante, in realtà spesso non lo pensa per davvero. Tuttavia, un giudizio più giusto riguarda gli abbinamenti.

Non esistono vini migliori in assoluto, esistono invece combinazioni con i piatti più o meno vincenti. Vediamo, dunque, come abbinarli al meglio ai nostri pasti. Infatti, se continuiamo con questa lettura, non sbaglieremo più cosa scegliere tra Champagne, Prosecco e Spumante per i pranzi di Natale.

Piatti con lo Champagne

Gli champagne si abbinano a meraviglia con i risotti allo zafferano, ai funghi oppure a quelli che hanno degli ingredienti grassi. La salsiccia, ad esempio, con lo champagne perde un po’ quel suo lato grasso e si bilancia benissimo.

Un classico errore che facciamo in Italia è bere lo champagne con i dolci, specialmente quando si tratta di un brut o extra brut. Con i dolci, al massimo, potremmo bere un demi sec, ovvero lo champagne che rispetto agli altri ha più zuccheri.

Lo Champagne, invece, dovrebbe essere servito con l’antipasto, con il suo classico abbinamento con il salmone affumicato.

Piatti da abbinare al prosecco

Con il prosecco, invece, pensiamo subito ai primi piatti di pasta. Il prosecco ama controbilanciare, o esaltare, i gusti fermi e decisi.

Una pasta al tartufo o delle tagliatelle al cinghiale sono dei piatti perfetti per il prosecco. Possiamo servirlo anche con antipasti molto grassi, come la mortadella o alcuni latticini, pensiamo soprattutto alla burrata o al pecorino stagionato.

In Italia ci sono tanti spumanti e noi oggi vogliamo parlare in particolar modo del metodo classico. Si tratta di una gran parte di spumanti che sono prodotti in Italia seguendo le regole degli champagne francesi. Questi vini hanno la grande caratteristica di riuscire a sgrassare il palato e dunque li abbiniamo a tutti i piatti fritti.

Nel nostro Paese non troviamo la carne fritta come in altri Paesi, ma il pesce e le verdure sì. Ad esempio, i fiori di zucca in pastella sono perfetti con il metodo classico, così come gli gnocchi ai quattro formaggi.

Approfondimento

