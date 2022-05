Basta con i soliti borghi dal mare cristallino perché queste città europee sono ideali per le vacanze

Il borgo dal mare cristallino è una delle mete preferite dagli italiani. Da una parte, avere il mare vicino all’albergo o alla casa delle proprie vacanze è una sicurezza di tranquillità. Dall’altra, i borghi italiani offrono anche un’interessante offerta culturale che può soddisfare anche quei membri della famiglia che non vogliono andare solo al mare. Tuttavia, stare in spiaggia tutto il giorno e pensare di fare solo quello per una settimana non è l’aspirazione di tutti. Infatti, c’è anche chi cerca nelle vacanze un’occasione per scoprire cose nuove, tuffarsi in culture altrui e tornare a casa arricchito. Quindi, basta con i soliti borghi dal mare cristallino dato che possiamo visitare tantissime belle città europee.

Saragozza

Ad esempio, possiamo visitare una città spagnola che è fuori dai circuiti del grande turismo di massa. Parliamo di Saragozza, una città fondata direttamente dall’imperatore romano Augusto. Capoluogo dell’Aragona, Saragozza ha una storia di duemila anni che l’ha portata ad assorbire parte delle culture dei popoli che l’hanno abitata. Infatti, in questa città possiamo trovare dai resti romani, come le possenti mura, alle costruzioni in stile mudejar, ovvero quello stile tipicamente spagnolo che ha tratti arabeggianti.

L’influenza araba è estremamente presente nel palazzo dell’Aljaferia e nella cattedrale. Quest’ultima è stata costruita proprio nel luogo in cui i romani avevano stabilito il foro e dove gli arabi avevano eretto la loro moschea maggiore. Inoltre, nella cattedrale si possono trovare elementi decorativi barocchi, tipicamente spagnoli. Infine, meritano assolutamente una visita il Museo Capitolare e quello degli arazzi.

Se invece vogliamo abbandonare dei luoghi familiari che ci rimandano all’Italia, possiamo optare per una vacanza in Germania. Non Berlino però, e nemmeno Monaco o Francoforte ma Dresda, città simbolo della seconda guerra mondiale. Siamo nel cuore della Sassonia, Germania centro-orientale. In passato Dresda era una bellissima cittadina medievale e persino un grande artista italiano, il Canaletto, ha immortalato il suo fascino nei suoi dipinti. Tuttavia, a causa della seconda guerra mondiale, il 75% delle sue costruzioni è andato perso, ma nel dopoguerra è stato tutto ricostruito seguendo proprio quei dipinti. Ciò che non possiamo non visitare è lo Swinger, complesso architettonico che ricorda i castelli della Loira francese o persino Versailles. Il complesso ha dei giardini di notevole pregio che meritano sicuramente una passeggiata rilassante.

