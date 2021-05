Ogni giorno ci capita di comprare degli oggetti di uso quotidiano, come vasi, portaoggetti oppure giocattoli per bambini. Pochissimi lo sanno, ma tutti gli amanti del caffè potrebbero tranquillamente risparmiare i soldi dedicati a questi acquisti spendendo al massimo dieci minuti nel proprio tempo.

Difatti, basta comprare questi oggetti che usiamo tutti i giorni, prepariamoli invece da soli risparmiando.

La seconda vita dei barattoli di caffè

Che l’Italia sia il Paese del caffè è un segreto che anche i bambini conoscono. Ogni anno beviamo, infatti, centinaia di tazzine questa bevanda ambrata. Pochissimi lo sanno, però con i barattoli del caffè che utilizziamo per preparare la moka si possono costruire degli oggetti di uso quotidiano.

Ad esempio, attraverso il riciclo di questi oggetti è possibile creare dei fantastici vasi. Basterà prendere i barattoli di caffè e bucarli sul fondo. In questo modo sarà possibile far filtrare l’acqua. E avremo pronti dei vasetti leggeri e resistenti. Perfetti per un piccolo orto verticale.

Basta comprare portaoggetti

In poche mosse è inoltre possibile trasformare i nostri barattoli del caffè in semplici e comodissimi portaoggetti. Per evitare che le persone si facciano male con i bordi taglienti della latta sarà necessario rivestire il barattolo di cordoncino.

In questo modo sarà possibile ottenere dei perfetti portaoggetti capaci di contenere non solamente penne o evidenziatori ma anche, ad esempio, spazzolino e dentifricio.

Un bellissimo gioco vintage

Pochissimi ci pensano ma i nostri genitori e alcuni di noi da piccoli riuscivano a divertirsi veramente con poco. I barattoli di caffè possono permettere di creare dei bellissimi giochi vintage con il minimo sforzo.

Basterà, infatti, creare due buchi nella parte inferiore del barattolo inserirci dello spago. In questo modo sarà possibile creare dei bellissimi trampoli con cui i bambini potranno divertirsi in giardino.

Detto questo abbiamo spiegato come creare dei bellissimi oggetti a partire da dei comunissimi barattoli di caffè. Non resta altro che rimboccarsi le maniche e iniziare a riciclare. Basta comprare questi oggetti che usiamo tutti i giorni, prepariamoli invece da soli risparmiando.

