Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non servono certo i giornali esteri per ricordarci che l’Italia è il paese del caffè. La tazzina con il liquido ambrato, infatti, ci accompagna dai primi attimi della giornata fino almeno al pranzo.

Quel che i giornali non ricordano è che insieme al caffè possono arrivare delle macchie veramente difficili da eliminare. Ecco perché oggi vogliamo spiegare come eliminare le macchie di caffè seguendo questi rimedi della nonna. Iniziamo subito.

Rimuovere la macchia con il sapone di Marsiglia

Il primo consiglio per smacchiare il caffè è di quelli semplici quanto efficaci, tradizionalmente usati a casa della nonna. Basterà, infatti, armarsi di una saponetta di Marsiglia per i vestiti e di un pò di pazienza. Per prima cosa eliminare il caffè residuo dall’indumento e bagnare lo stesso con dell’acqua calda.

Secondariamente prendere il sapone e passarlo ripetutamente contro la macchia. Una volta ripassato per bene, lasciare agire per almeno quindici minuti e, infine, mettere in lavatrice. La macchia dovrebbe essere scomparsa.

Le soluzioni per le macchie più ostinate

Continuiamo ad analizzare come eliminare le macchie di caffè seguendo questi rimedi della nonna utili anche contro lo sporco più ostinato. Il rimedio, in questo caso, potrebbe, infatti, essere quello di utilizzare l’aceto.

Prendere un piccolo contenitore e unire acqua molto calda e aceto in parti uguali. Mescolare con forza e poi utilizzare sulla superficie macchiata, una volta eliminato il caffè in eccesso.

Lasciare in posa per almeno un quarto d’ora e armarsi di uno spazzolino inutilizzato. Spazzolare con forza fino a quando la macchia non se ne sia andata.

Nel caso neanche questo rimedio abbia avuto successo, passare ai mezzi estremi, da utilizzare solamente su capi bianchi. Armarsi, cioè, di candeggina e versare sulla macchia. Lasciare agire in una zona arieggiata e lontano da noi per almeno quindici minuti e poi mettere a lavare normalmente. In questo modo la macchia dovrebbe finalmente essere scomparsa e i vestiti dovrebbero essere finalmente puliti.