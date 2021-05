Lo smalto per unghie è uno dei cosmetici più antichi al mondo, vecchio circa 5 mila anni. In India, anticamente, si cominciò ad usare l’henné per dipingere le unghie. In Cina, più di 2 mila anni fa, si usava come smalto per unghie una miscela con diversi elementi naturali, riservata ai più facoltosi. Solo un secolo fa venne sperimentato il primo smalto liquido, ma non aderiva proprio bene, ci volle qualche decennio per perfezionare e migliorare la qualità del prodotto.

Nell’ultimo secolo la moda stabilì la regola che lo smalto dovesse essere dello stesso colore del rossetto, in perfetto abbinamento. Negli anni 60 si aggiunsero alle classiche tonalità del rosso i colori pastello, poi arrivarono anche i colori sgargianti e audaci. Negli ultimi anni l’uso degli smalti è in assoluto aumento, quasi tutte le donne amano usarli in ogni occasione e anche alcuni uomini li indossano volentieri.

Quest’anno la tendenza dello smalto arcobaleno sta spopolando tra le star che sfoggiano uno stile energico e vivace.

Smalto arcobaleno

Quest’estate stop al mono colore. Vietato usare un solo smalto e si dovranno comprare varie nuances per avere delle mani sempre alla moda. Le unghie dipinte come l’arcobaleno già stanno conquistando star e influencer. Colori accesi e tutti diversi per un effetto rainbow di mille sfumature: pastello, brillanti, opache. Si possono scegliere tutte le gradazioni, sono consentite tutte le tonalità, soprattutto quelle più vivaci. Lo stile arcobaleno può essere utilizzato anche con una base mono colore, sovrapponendo delle simpatiche linee oppure realizzando dei pois colorati. Libero sfogo a creazioni fantasiose che prevedano l’uso smodato di più colori e sfumature.

Ma anche le varianti sul genere andranno alla grande, come la french rivisitata usando toni colorati anziché il classico bianco e neutro. Colori metallizzati, fluo e glitterati saranno top, da usare creando decorazioni stilizzate, fantasie floreali o dei piccoli disegni.

Addio invece alle unghie troppo lunghe per dare spazio alla comodità e praticità, meglio più corte e con la punta arrotondata.

