L’Organizzazione Mondiale per la Sanità, acronimo OMS, per diffondere la cultura del vaccino anti Covid ha stretto un accordo con WhatsApp. Infatti da pochi giorni, all’interno dell’app della messaggistica istantanea appaiono dei nuovi stickers incentrati sul tema della vaccinazione anti Covid 19.

Perciò in modo divertente tramite WhatsApp inoculeremo i vaccini ai nostri conoscenti. Per usare questi stickers “Vaccines for All” basta scaricare l’intero set composto da 24 adesivi. Un’idea altamente originale per rappresentare il tema della vaccinazione in modo positivo e speranzoso.

WhatsApp in prima linea

WhatsApp ha subito messo in campo i propri sviluppatori per produrre gli stickers in modo creativo e divertente. A quanto pare l’iniziativa ha incominciato a trovare riscontro tra gli utenti della messaggistica istantanea. Infatti i 24 stickers che compongono il set Vaccines for All registrano parecchi download. WhatsApp fin dall’inizio della pandemia, ha offerto il suo sostegno per diffondere informazioni corrette sul coronavirus e sulle cure.

Nell’ultimo anno, infatti, il gruppo Facebook che controlla WhatsApp, ha avviato oltre 150 collaborazioni con governi e associazioni. Può sembrare un particolare di poco conto ma non lo è perché in modo creativo e divertente si può esprimere gioia, sollievo e speranza riguardo alle possibilità offerte dai vaccini.

Come scaricare gli adesivi dei vaccini

Non tutti sono abili a sfruttare le potenzialità di WhatsApp e ad usufruire di tutti i servizi. Vediamo come scaricare gli sticker Vaccini per tutti. Aprire una chat e fare tap sull’icona degli adesivi. Successivamente cliccare sul segno + e si aprirà lo store degli stickers dove poter scaricare il set Vaccines for All.

Una volta individuato il set dell’OMS bisognerà scaricare gli stickers in modo gratuito sul nostro smartphone. Una volta terminato il processo di installazione, i nuovi sticker saranno subito disponibili. Dunque ogni utente potrà usare gli sticker nelle comuni conversazioni con amici, parenti e colleghi.

Chi non ha dimestichezza con WhatsApp come deve fare

Chi vuole entrare in possesso del set Vaccini per tutti ma non riesce a fare la procedura prima indicata non deve perdersi d’animo.

In questo caso basta chiedere aiuto a chi ha già scaricato il set. Infatti basterà chiedere a un contatto di inviargli uno sticker del set tramite messaggistica istantanea.

A questo punto basta fare tap sullo sticker, scegliere “Visualizza pacchetto” e infine scaricare. Così in modo abbreviato l’intero set Vaccini per tutti sarà presente sullo smartphone. Dunque tutti tramite WhatsApp inoculeremo i vaccini ai nostri conoscenti.