Come tutti i nostri Lettori hanno avuto modo di apprendere, il Milleproroghe ha fatto slittare di un anno la fine del Mercato Tutelato. Molti si stanno chiedendo se per risparmiare sulla bolletta elettrica conviene aspettare o passare subito al Mercato Libero.

Consumatori privati, associazioni e microimprese sceglieranno dopo l’1 gennaio 2022 mentre le PMI e altre realtà industriali hanno già l’opportunità di accedere al Mercato Libero. Perciò i maggiori consumatori hanno più tempo per scegliere il proprio fornitore futuro. Intanto i nostri Esperti di ProiezionidiBorsa hanno dato uno sguardo all’ultima analisi Selectra.

La bolletta di una famiglia tipo

Per fare un raffronto tra Mercato Tutelato e Mercato Libero sono state messe a confronto le bollette in modo da individuare con quale regime si paga di più.

Prendiamo una bolletta di una famiglia passata al Mercato Libero ad aprile 2020 con consumi di 2.700 kWh. Ebbene ha pagato lo stesso importo di chi è rimasto nel Mercato Tutelato. Chi ha saputo trovare l’offerta migliore ha potuto risparmiare il 20%, senza tener conto di particolari offerte.

Cosa succederà in futuro

Purtroppo le notizie non sono buone perché tra aprile 2021 e marzo 2022, i consumatori troveranno un rialzo nella bolletta elettrica nella misura dell’8% rispetto al passato. Perciò una famiglia tipo spenderebbe 525 euro per l’elettricità a prescindere sia dal Servizio di Maggior Tutela che bloccando un’offerta media sul Mercato Libero.

Però, facendo un’accurata ricerca è possibile ridurre la propria bolletta annua dell’11% circa, con un risparmio annuo di 60 euro.

Quanto incide il prezzo dell’energia in bolletta

Quando guardiamo la bolletta elettrica notiamo le tante voci inserite e onestamente non riusciamo a capire quali siano i costi fissi e quelli variabili. Intanto il prezzo dell’energia incide intorno al 40% sulla somma presente in bolletta.

Chi decide le tariffe dell’energia

Dunque quando ci troviamo davanti ad una scelta tra Mercato Tutelato e Mercato Libero bisogna stare molto attenti perché ci sono una serie di differenze. Ebbene le tariffe sul Mercato Libero vengono formate sulla base dei principi della libera concorrenza. Invece l’ARERA applica le condizioni economiche delle forniture nel Mercato Tutelato. In questo caso il prezzo varia trimestralmente per cui gli utenti non possono avere la certezza di quanto spenderanno nell’anno.

Attualmente la situazione è quella descritta perciò per risparmiare sulla bolletta elettrica conviene aspettare o passare subito al Mercato Libero a seconda dei casi.