In cucina commettiamo spesso degli errori o delle disattenzioni che non ci permettono né di risparmiare né di usare al meglio gli ingredienti che abbiamo a disposizione. Con i carapaci dei gamberi o dei gamberoni, ad esempio, possiamo cucinare dei grandi fondi di pesce o con l’acqua della pasta possiamo annaffiare le nostre piante.

Questi sono solo due esempi ma che ci mostrano come delle parti delle nostre preparazioni che pensiamo di buttare via subito si possono rivelare, in un secondo momento, estremamente utili.

Tra l’altro, basta buttare le bucce d’arancia o del pompelmo dato che possono risolvere tanti altri nostri problemi sia nell’orto sia in cucina. Vediamo come riutilizzarle.

Spezie e aromi

Quando cuciniamo la carne o il pesce li condiamo molto spesso con degli aromi. Possono essere delle erbe aromatiche o delle spezie ma non è raro il caso in cui usiamo anche della frutta. Per quanto riguarda il pollo, ad esempio, quando lo facciamo al forno lo possiamo aromatizzare con una salsa a base di bucce di agrumi.

La preparazione di questa salsa è semplicissima. Ci basterà lavare per bene le bucce e poi farle bollire per un po’ di tempo. Serviranno più o meno venti minuti di bollitura per ottenere un’infusione corretta.

Ci basterà versarla sopra il pollo con l’aggiunta di qualche parte di buccia che non abbiamo fatto bollire per fargli assorbire degli aromi davvero unici.

Se invece siamo amanti degli aperitivi e dei cocktails, possiamo usare le bucce come guarnizione dei bicchieri. Alcuni le usano persino per aromatizzare il bordo dei bicchieri da dove si beve, per rendere ancora più gradevole l’aperitivo a basso costo.

Basta buttare le bucce d’arancia o del pompelmo perché sono utilissime in cucina e nell’orto o giardino

Per quanto riguarda il nostro giardino, invece, le bucce sono ideali per il compost. L’unica accortezza da prendere in considerazione è quella di tagliare le bucce in fette molto sottili, per farle degradare più velocemente e più facilmente. Possiamo sia creare un compost interamente composto da queste bucce o integrarle in uno già in formazione.

Alcuni dicono che l’odore delle bucce faccia allontanare i gatti e quindi possiamo anche disporle nel terriccio delle nostre piante più delicate. In questo modo i nostri gatti o quelli dei vicini non andranno più a fare i loro bisogni dove non dovrebbero.

Approfondimento

Balconi lucidi e coloratissimi grazie a questa geniale soluzione