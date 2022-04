Aprile è un mese importantissimo per le nostre piante e per i nostri fiori. Torna la primavera e dai balconi dei nostri vicini di casa vediamo già tantissimi colori. Certo, c’è chi riesce a partire prima degli altri ma non è troppo tardi per arredare il nostro balcone.

Se ce lo abbiamo lungo e stretto ci sono alcuni consigli che possiamo mettere in pratica per usare al meglio lo spazio.

Per quanto riguarda le piante e i fiori, invece, ci sono alcuni suggerimenti che gli esperti di ProiezionidiBorsa vorrebbero dare al Lettore. Infatti, oltre le camelie e all’azalea ecco le piante e i fiori per rendere il nostro balcone o il nostro giardino davvero unico.

Le prime cose da fare ad Aprile

In primo luogo dobbiamo cercare di sfruttare al meglio la temperatura più mite. Infatti, cerchiamo di sistemare in vaso quelle piante che amano il caldo e la bella stagione come le petunie, i gerani e le surfinie. Tutte queste piante le avevamo protette in verande o in parti riscaldate della casa durante l’inverno ma è proprio l’ora di metterle fuori. L’importante è trovare la parte più assolata del balcone.

Le camelie e l’azalea sono una scelta obbligata perché sono proprio primaverili, ma non limitiamoci a queste due. Se le associamo ai gerani, alle petunie e alle surfinie creeremo un arcobaleno di colori davvero interessante.

Se abbiamo abbastanza spazio, possiamo anche optare per delle rose, meglio se bianche o rosa. Le rose rosse sono certamente belle ma il colore si abbina male con il resto.

Oltre alle camelie e all’azalea ecco le piante e i fiori che renderanno i nostri balconi e giardini coloratissimi

Per quanto riguarda il giardino, invece, possiamo osare anche con delle piante più grandi. Se abbiamo appena acquistato dal nostro vivaio di fiducia un alberello, dobbiamo metterlo a dimora. Bisogna, infatti, lavorare per bene la zona dove vogliamo trapiantarlo e rendere morbido il terreno.

In questo modo le sue radici riusciranno a svilupparsi meglio e più in profondità. Possiamo anche aiutarlo con dello stallatico o con del concime granulare che ci dovremo far consigliare direttamente in vivaio.

Inoltre, per godere di un bel giardino dobbiamo necessariamente eliminare tutte quelle parti secche dei nostri alberi e tagliare geometricamente le nostre eventuali aiuole. Ricordiamoci, poi, di curare anche il verde del nostro prato perché riesce a dare un ottimo colpo d’occhio a tutti.

