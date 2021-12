Un’alimentazione sana e bilanciata è fondamentale non solo per restare in forma ma anche per la nostra salute. Ormai sappiamo bene che ciò che mangiamo contribuisce al benessere dell’organismo. La dieta mediterranea poi è tra i modelli nutrizionali che più influiscono positivamente sulla salute.

Andando ad analizzare la piramide alimentare mediterranea notiamo la presenza di pollame. Come suggerito dovremmo assumere 1 o 2 porzioni di pollo, anatra, oca, faraona o tacchino a settimana. Il problema di questo tipo di carne è che spesso non sappiamo proprio come cucinarla. Oltre all’arrosto o ai ferri poche sono le altre ricette che insaporiscono senza appesantire.

Basta con il solito petto di tacchino ai ferri, ecco un’idea sfiziosa che è una delizia per il palato

Oggi suggeriamo una ricetta originale e gustosissima che ci farà amare anche il petto di tacchino. Non è proprio un piatto dietetico, ma non contiene troppi grassi ed è un’alternativa ai soliti piatti un po’ secchi.

Ingredienti per le braciole di tacchino:

8 fettine sottili di petto di tacchino;

2 fette di pane raffermo;

pangrattato;

prezzemolo;

2 spicchi di aglio;

olio EVO;

150 gr provola o scamorza a cubetti;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

Prendiamo le fette di pane raffermo e tritiamole con un mixer. Aggiungiamo un cucchiaio di pangrattato e un pizzico di sale.

Nel frattempo tritiamo finemente il prezzemolo con l’aglio e poi aggiungiamolo al pane tritato. Un po’ di pepe per dare più sapore e andiamo ad impanare.

Le fette di petto di tacchino devono essere molto sottili, usiamo un batticarne per appiattirle bene. Passiamo una fetta in un po’ di olio EVO, proprio come se lo facessimo nell’uovo. Dopodiché facciamo aderire bene il mix di pane e prezzemolo da entrambi i lati.

Su un tagliere stendiamo la fetta impanata, posizioniamo qualche cubetto di scamorza e richiudiamo. Prima un lembo, poi i lati per sigillare e arrotoliamo come un involtino.

Schiacciamo bene con le mani l’involtino per evitare che il formaggio fuoriesca e ripetiamo per le altre fette.

Infiliamo le braciole in uno stecchino per spiedini e grigliamole in padella o su una piastra. Giriamole spesso e quando saranno ben dorate sono pronte da portare in tavola.

Insomma, basta con il solito petto di tacchino ai ferri, ecco un’idea sfiziosa che è una delizia per il palato. Chi l’ha detto che anche un taglio più dietetico come il petto di tacchino non possa essere gustoso? Con questa ricetta porteremo in tavola un piatto che conquisterà proprio tutti. Se invece purtroppo siamo a dieta, proviamo questa ricetta facile e dietetica per cucinare il tacchino.

