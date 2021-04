Il lavoro agile sta diventando un fenomeno non soltanto di necessità, ma anche di scelta. Molti amano poter lavorare da casa, gestendo i propri orari e risparmiando i soldi per i mezzi pubblici e per la colazione o il pranzo di lavoro.

Ma perché non portare il risparmio ancora oltre e trasferirsi temporaneamente in un luogo dove le spese sono ancor più basse per approfittare ancora meglio di questa opportunità?

Se ci piace l’idea di risparmiare, ma godersi una qualità della vita molto alta, non dobbiamo guardare lontano, esistono luoghi che fanno esattamente al caso nostro.

Qualità della vita altissima e affitti bassi, ecco la città dove conviene approfittare del lavoro agile per vivere da re con pochi soldi.

Quanto costa un affitto in centro

Di quale città stiamo parlando? Dell’affascinante Atene, in Grecia. La capitale greca non solo offre bel tempo tutto l’anno, è vicinissima al mare, ed è molto ben collegata con il resto del paese, ma è anche una delle capitali europee con il costo della vita più basso.

Qualità della vita altissima e affitti bassi, ecco la città dove conviene approfittare del lavoro agile per vivere da re con pochi soldi.

Ma quanto costa un affitto ad Atene? Si possono trovare monolocali in centro per 350 euro al mese, spesso anche meno, e con bollette incluse.

Se preferiamo un bilocale, i prezzi si aggirano intorno ai 450 euro. Convenientissimo e a pochi passi dall’Acropoli.

Ma la convenienza non si limita agli affitti, anche mangiare e bere fuori è alla portata di tutti.

Quanto costa mangiare, bere e spostarsi ad Atene

Per una cena in una taverna tradizionale in centro ad Atene, generalmente non c’è da spendere più di 15 euro, tutto compreso.

Il prezzo di una serata in discoteca è più variabile, ma di solito possiamo cavarcela con circa 3 euro per un drink.

Un pass mensile per tutti i mezzi pubblici della città, che si estendono fino al mare e lungo tutta la riviera ateniese, costa 27 euro.

Se ci innamoriamo del mare e vogliamo comprare casa, ecco la riviera dove acquistare una casa al mare a poco prezzo con spiagge da sogno e tutte le comodità.