Tutti vorremmo vivere una vita agiata lontano dalle ansie quotidiane. Per realizzare questo sogno, ci vogliono delle buone rendite. C’è chi riesce molto bene negli affari e chi un po’ meno. Ma la possibilità di arricchirsi non ha mai fermato quelli che ci credono.

Oggetti rari

Il sogno di diventare ricchi prende un po’ tutti. C’è chi cerca la combinazione fortunata al Lotto o al Superenalotto. Altri tentano con il Gratta e vinci. Altri invece s’industriano a cercare pezzi antichi e di valore.

Esistono dei computer, soprattutto i primi modelli, che valgono tanto. Senza parlare dei vinili su cui si registrarono delle canzoni famose. È pazzesco come sono diventate ricche alcune persone che avevano certi oggetti in soffitta.

Un esempio è il vinile che riporta sulla copertina una banana dipinta da Andy Warhol. Il titolo è The Velvet Underground, del cantante Ringo Star. Questo disco è stato venduto per 35.000 dollari. Un vecchio computer Apple Lisa, molto diffuso in passato, può valere 9.000 dollari.

Francobolli antichi

C’è chi colleziona dischi o oggetti di valore, e altri che amano le monete antiche e i francobolli rari. Questi ultimi sono assolutamente da prendere in considerazione. Se si abita nella vecchia casa dei nonni e si ha una soffitta da rovistare, siamo fortunati. Cerchiamo le lettere antiche e osserviamo i francobolli timbrati. Potremmo trovare quelli che valgono una fortuna. Inoltre il timbro rende l’oggetto ancor più di valore, perché gli conferisce una storia.

È pazzesco come sono diventate ricche le persone che hanno scoperto queste monete con un semplice trucchetto

Per le monete, recentemente un signore è diventato ricco. Nella contea del Kent in Inghilterra hanno trovato una vecchia moneta romana d’oro dal valore incredibile. Lo scopritore stava cercando su una vecchia strada romana. Con il suo cercametalli (metal detector) perlustrava il campo di un contadino, quando ha rilevato la presenza della moneta. Quest’antica e rara moneta romana del 293 circa d.C. ha raggiunto all’asta il valore di 620.000 euro.

Allo stesso modo, una coppia di quarantenni inglesi ha trovato un tesoro antico sempre con il metal detector. Si tratta di un sacchetto di antiche monete d’argento di circa 1.000 anni or sono. Il loro valore è stato stimato a circa 5 milioni di sterline.

Quando si cercano oggetti con il metal detector, ci vuole un po’ di fortuna, ma anche un minimo di competenza. Meglio informarsi prima se in zona ci siano dei punti interessanti. Potremmo trovarci in un campo dove in passato si è disputata una battaglia, oppure su una strada percorsa nell’antichità dai mercanti.

L’Italia poi è un Paese ricco di storia e sono tanti i tesori che giacciono sotto i nostri piedi. Potrebbe essere l’occasione buona per scoprire qualcosa d’interessante.

