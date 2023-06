Banche che salgono e banche che scendono: quali attese per FinecoBank e BPER Banca?

Da inizio anno il settore delle banche ha realizzato una performance in linea con quella del Ftse Mib, ma di esso fa parte anche Unicredit che da inizio anno con un rialzo di circa il 40% è il migliore titolo azionario tra le Blue Chip. All’interno del settore, però, ci sono state e ci saranno banche che salgono e banche che scendono. Banche che hanno meglio della media dell’indice settoriale di riferimento e altre che fanno peggio. Tra queste oggi abbiamo selezionato due azioni come FinecoBank e BPER Banca che sono state, rispettivamente, la migliore e una delle peggiori di giornata. L’aspetto interessante è che da inizio anno FinecoBank è tra le peggiori azioni del settore bancario, mentre BPER Banca è seconda solo a Unicredit

Le azioni FinecoBank stanno facendo impazzire gli investitori con questo alternarsi frenetico di sedute al rialzo e al ribasso

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 8 giugno a quota 12,36 €, in ribasso del 3,10% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Come dicevamo in precedenza, questo titolo è stato da inizio anno il peggiore tra i bancari presenti nel paniere delle Blue Chip. Cosa ancora più grave, però, è che il titolo non riesce a sfruttare le occasioni di ripartenza al rialzo che continuamente si vengono a creare sul grafico delle quotazioni. Ne abbiamo avuto un esempio proprio qualche giorni fa quando, dopo un rialzo di circa il 3% che aveva portato anche alla rottura di una resistenza, le quotazioni sembravano pronte per il grande salto. Purtroppo, il tentativo è naufragato nella seduta successiva.

Immediatamente, però, le quotazioni hanno recuperato il supporto appena rotto riportandole all’interno del trading range 12,389 € – 12,719 €. A questo punto solo la decisa rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità al titolo nel breve termine.

Banche che salgono e banche che scendono: il secondo miglior titolo bancario da inizio anno chiude invariato e rimane incerto sul suo futuro di breve termine

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 8 giugno in area 2,498 €, in rialzo dello 0,04% rispetto alla seduta precedente.

Da circa una settimana le quotazioni di questo titolo bancario sono indecise se partire al rialzo o al ribasso. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 2,466 € – 2,516 €. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. In particolare, la tendenza rialzista è quella indicata sul grafico dalla linea tratteggiata, mentre quella ribassista dalla linea continua.

Letture consigliate

Piante che non seccano al sole: eccone 3 ornamentali per giardini e balconi in fiore in estate

L’oroscopo di giugno segno per segno: tante opportunità in arrivo tra denaro e amore