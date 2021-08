Il nostro Ufficio Studi ha inserito il titolo nella propria Lista delle raccomandazioni al prezzo di 1,684 come una delle società quotate a Piazza Affari con più possibilità per l’anno in corso.Stiamo parlando di Banca Sistema.

Cosa è successo frattanto e se ci sono le condizioni di cambiare o meno idea e quali sono i livelli da monitorare con grande attenzione.

Il titolo (MIL:BST) ha chiuso la giornata di contrattazione del 25 agosto al prezzo di 2,26 in rialzo del 2,49% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,624 ed il massimo a 2,275.

Quali sono le nostre previsioni per il 2021 e quali sono i livelli da monitorare da ora in poi?

area di minimo attesa 1,58/1,71

area di massimo attesa 2,79/2,93.

La probabilità sono che ora sia in corso il tragitto che dovrebbe portare nei prossimi mesi verso l’area 2,79/2,93. Negli ultimi giorni infatti, si sono formati diversi swing e le attese sono confermate dai nostri oscillatori che “ci dicono” che Banca Sistema sembra pronto per nuove accelerazioni al rialzo.

Procediamo per gradi.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli analisti (4 giudizi) trovano consenso intorno al prezzo di fair value di 2,63. Il nostro calcolo invece, continua a stimare un fair value a 3,20 in rialzo rispetto al precedente giudizio di 2,90.

Banca Sistema sembra pronto per nuove accelerazioni al rialzo. Ecco i livelli da monitorare e la strategia di investimento e i nostri consigli operativi

Per chi possiede il titolo come da nostre precedenti indicazioni, mantenere con stop loss di lungo termine a 2,01. Supporto di breve termine a 2,185. Pericolosa una chiusura giornaliera sotto quest’ultimo livello. Obiettivo a 1/3 mesi in area 2,65.

Chi vuole comprare il titolo a mercato, può attenersi agli stessi livelli operativi.

Riteniamo che il titolo, nonostante abbia una bassa capitalizzazione, sia fra quelli con maggiore appeal nel settore bancario quotato a Piazza Affari, insieme a Banca IFIS e BPER Banca.

Si procederà come al solito per step e di volta in volta indicheremo i livelli da monitorare e i successivi obiettivi