La fine del periodo estivo non determina anche la fine delle fioriture. Infatti, ci sono piante che prevedono fioriture autunnali e invernali.

Proprio alla fine di agosto si può procedere con semine di alcune varietà tra le quali i nontiscordardime e le pratoline.

Si tratta di piante che, dopo essere state seminate dovranno essere trapiantate a dimora nel periodo autunnale.

In precedenti articoli si era trattato di una pianta perfetta per chi non ha il pollice verde e di una ottima per coprire pergolati. Oggi, invece, si tratterà di pratoline e nontiscordardime.

Si ricorda anche che sempre in questo periodo è possibile ripicchettare speci biennali come cineraria, margherite e mettere a dimora i garofani dei poeti. Si potranno, poi, moltiplicare le specie perenni dalla fioritura primaverile come le primule.

Ecco quali fiori piantare a fine agosto per balconi e terrazze pieni di colore in inverno

La pratolina è un’erbacea perenne coltivata come annuale, bella e poco costosa. Una pianta ottima da utilizzare per creare composizioni che doneranno colore in inverno e primavera a terrazze e balconi.

La fioritura avviene da gennaio a maggio e si manifesta con gambi riccamente fioriti alti fino a venti centimetri.

La forma dei fiori è quella di piccoli pom-pom bianchi, rosa o rossi. Si tratta di una pianta molto resistente al freddo ma che, al contrario di molte altre, patisce molto il caldo e l’afa estivi. La temperatura ideale è quella che va dai cinque ai ventiquattro gradi.

Da giugno ad agosto, per maggiore protezione dal caldo, è meglio spostare queste piante in zone ombreggiate, ottima la mezz’ombra. Inoltre, non bisognerà dimenticarsi di effettuare regolari annaffiature.

Nontiscordardime

Ecco, quindi, quali fiori piantare a fine agosto per balconi e terrazze pieni di colore in inverno. Nell’elenco non potevano mancare i myosotis o nontiscordardime. Una pianta erbacea e cespugliosa che ama l’esposizione in pieno sole ma sopporta bene anche la mezz’ombra. È una pianta che ben si adatta ai climi freddi, tuttavia questo potrebbe limitare la produzione di fiori.

La fioritura avviene tra giugno e aprile ma saranno belli e verdi anche durante l’inverno.

Necessitano di irrigazione regolare, mai fare asciugare il terreno prima di procedere.

La riproduzione dei nontiscordardime avviene durante il periodo estivo. Sistemare i semi in un contenitore con sabbia e torba da posizionare in un luogo umido e lontano dai raggi solari.

Potranno essere messi a dimora in vaso o piena terra in autunno.