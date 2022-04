Inizia la primavera e i balconi cominciano a riempirsi dei colori più belli e disparati. Spesso, però, le piante più appariscenti sono anche quelle più difficili da mantenere, perché necessitano delle cure maggiori. L’aspetto visivo, infatti, non è l’unico che dovremmo andare a considerare per ottenere dei risultati davvero eccezionali: anche l’olfatto, d’altronde, ha un ruolo davvero importante se vogliamo fare colpo su amici e parenti appena entrati a casa. Tra tutte quelle piante aromatiche che potremmo scegliere, ce n’è una che si distingue per profumo e per facilità nella sua coltivazione: la menta.

Varietà e proprietà della menta

Per coltivare la menta, dovremmo scegliere un terriccio fresco, ricco di humus e il più possibile esposto al sole. Questa pianta si distingue dalle altre per la facilità con cui si adatta a quasi tutti i tipi di clima, purché non troppo umido. Una buona quantità di luce solare, moderate irrigazioni e terreni ricchi di sostanze organiche saranno gli unici requisiti per la sua sopravvivenza. In questo modo, otterremo una pianta perenne che cresce fino ai 40/60 centimetri e le cui foglie possono vantare innumerevoli proprietà e utilizzi. Oltre ad avere proprietà rinfrescanti, disinfettanti e utili in caso di disturbi gastro-intestinali, infatti, le foglie di menta sono ottime anche per gusto ed aroma. Tra le tante varietà esistenti, le più diffuse e conosciute sono:

la menta arvensis, che si contraddistingue per il suo forte aroma e il retrogusto amarognolo;

la menta viridis, tra le più comuni utilizzate in cucina per ricette o per drinks rinfrescanti come il mojito;

poi, la menta longifolia, per le sue dimensioni maggiori il profumo molto intenso;

ed infine, la menta suaveolens,perfetta quando utilizzata in infusi e tisane.

Balconi verde smeraldo e profumati come non mai grazie a questa fantastica pianta aromatica, perfetta per casa e giardino

Oltre alla semina e alla possibilità di comprarne la piantina e trasferirla poi in vaso o in giardino, la menta si può riprodurre anche per talea: basterà allora tagliare gli apici vegetativi tra i 20 e 25 cm verso marzo/aprile con un’incisione netta e pulita. Questi poi andranno tenuti in acqua o in vaso, così da consentirne la creazione di radici. Una volta che la pianta sarà germogliata, andremo anche ad esporla direttamente alla luce del sole.

Ricordiamoci sempre di scegliere un vaso abbastanza grande e in terracotta poiché le radici tenderanno ad espandersi anno dopo anno. Infine, durante il periodo estivo potremmo procedere finalmente con la raccolta delle foglie di menta. Il metodo migliore prevede di reciderle per rametti da consumarle ancora fresche o lasciare essiccare in balcone per la preparazione di tisane. In qualunque caso, il risultato saranno balconi verde smeraldo e profumati come non mai per un’esperienza sensoriale unica nel suo genere.

