Chi non ha mai desiderato sapere come si producono i cosmetici e quali sono i veri prodotti che si utilizzano? La risposta è semplice e si impara facendo.

Per un make-up senza spreco ci sono 5 polveri naturali che possiamo utilizzare. Questo ci farà risparmiare sul make-up con questi 5 alimenti realizzando ombretti fatti da te.

Le spezie per dare un tocco goloso e profumato al nostro trucco

Iniziamo ripetendo che la maggior parte dei cosmetici che compriamo sono ancora spesso tossici. Contengono prodotti chimici, allergeni e perturbatori endocrini (ovvero che agiscono sulle ghiandole e sull’equilibrio ormonale). Queste sostanze sono parabeni, agenti emollienti, conservanti sintetici. La lista è comunque lunga. Inoltre, purtroppo, molti di questi sono ancora testati su animali nonostante ci siano sempre più leggi che lo impediscono.

Vediamo come realizzare quindi una ricetta a base di polveri alimentari al 100% naturale per risolvere questi problemi.

Risparmiare sul make-up con questi 5 alimenti realizzando ombretti fatti da te

Per creare dei begli ombretti fai da te prepariamo i seguenti ingredienti:

la curcuma in polvere per una sfumatura dorata;

il cacao in polvere per delle tinte sul marrone;

delle mandorle tostate per un colore grigio cenere o nero;

la polvere di barbabietole per un bel colore rosato;

l’argilla verde in polvere per una tinta verde.

Versiamo la quantità di polvere a nostro piacimento in un barattolino. In generale basterà utilizzare le polveri che si acquistano già sbriciolate (come curcuma, cacao o argilla). Nel caso delle barbabietole vanno passate in un essiccatore o in forno per disidratarle. Dopodiché si possono mixare e tritare finemente.

Per creare invece il nero a partire dalle mandorle tostate facciamole surriscaldare sulla candela accesa. Poi tagliamole e spezzettiamole con le forbici, tenendole con una pinza per evitando di bruciarci. Infine applichiamo la polvere ottenuta con il pennellino o anche con le dita. Per una migliore tenuta si consiglia di stendere uno strato di crema idratante prima dell’ombretto.