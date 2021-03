Balconi belli da fare invidia con questa pianta grassa dai fiori meravigliosi

In un precedente articolo uscito sulle pagine di ProiezionidiBorsa si è trattato di un particolare tipo di pianta grassa dai fiori bellissimi: la stapelia.

Oggi si tratterà sempre di una pianta grassa ma di diverso genere, l’orbea.

L’orbea è un genere di pianta grassa diffuso in natura con circa ventidue specie in Sudafrica, Namibia, Etiopia, Arabia Saudita, Yemen. E altri Paesi.

Come nel caso della stapelia non sarà semplice riuscire ad acquistarne un esemplare.

Infatti, sarà necessario rivolgersi a vivai specializzati o molto ben forniti. Se non addirittura a siti Internet.

Orbea variegata

Una prima tipologia di orbea, la variegata, è anche la più diffusa e semplice da reperire. Come la stapelia, è caratterizzata da grandi fiori maculati da colori che variano dal giallo al bruno rossiccio.

Nonostante produca un fiore molto grande, l’orbea variegata ha dimensioni ridotte con un’altezza massima di venti centimetri.

Oltre ai bellissimi fiori questa varietà produce anche dei piccoli frutti che, spesso, sono difficili da vedere perché nascosti tra i fusti della pianta.

Orbea deflersiana

Originaria di Arabia Saudita e Yemen è una pianta grassa che cresce, in natura, in zone rocciose all’ombra degli alberi. I fusti si presentano di colore grigio tendente al verde con altezza di circa sette centimetri.

I fiori di questa varietà sono solitari e a forma campanulata di un colore rosso intenso. Per quanto riguarda l’odore emanato, tra tutte le varietà questa sarà quella con l’odore meno piacevole.

Come curarle

Sono piante adatte ad abbellire balconi e giardini, crescono particolarmente bene in vaso. Per balconi belli da fare invidia questa pianta grassa dai fiori meravigliosi sarà perfetta.

Tuttavia, potranno essere posizionate all’esterno durante l’estate. Ma in inverno necessiteranno di essere riparate in casa.

Infatti, sopravvivono bene se il clima è mite e la temperatura mai inferiore ai dieci gradi. Potranno sopportare il freddo solamente per brevi periodi.

Come le stapelia necessitano di essere posizionate in piena luce evitando, però, i raggi diretti del sole.

Preparando il vaso in cui sistemare la orbea, sarà importante posizionare dei cocci o dell’argilla espansa sul fondo. Questo favorirà il drenaggio ed eviterà il formarsi di marciumi radicali.

Le annaffiature della pianta, poi, dovranno essere frequenti dalla primavera fino alla fine dell’estate. Il terreno non dovrà mai diventare arido e dall’estate in poi si dovrà irrigare una volta a settimana.

Per quanto riguarda la concimazione, è importante procedere in modo regolare durante la fase di crescita della pianta. Durante il periodo autunnale, invece, la concimazione dovrà essere sospesa.

La fioritura avverrà nel periodo autunnale, ripararla in casa sarà utile per poter godere più a lungo delle fioriture. Con questa pianta grassa dai fiori meravigliosi i balconi belli da fare invidia non saranno solo più u miraggio.