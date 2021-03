La pianta grassa poco comune che stupirà tutti con i suoi fiori meravigliosi

Trattando di piante e fiori si è spesso ritornati sulla cura delle succulente, le cosiddette piante grasse. Tuttavia, quelle di cui si tratterà nel presente articolo non saranno le classiche succulente spinose. Si scriverà di piante più rare e difficili da reperire nei classici vivai. Bisognerà recarsi in posti specializzati o su siti internet.

Non si tratta di succulente ovali e spinose ma di specie senza spine e dai fiori coloratissimi che sbocciano tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Le stapelie sono davvero in grado di stupire tutti con i loro fiori giganteschi.

Si tratta di un genere di piante grasse molto diffuse prevalentemente in Africa. Specialmente Sudafrica, Namibia e Mozambico. Ecco perché questa pianta grassa poco comune stupirà tutti con i suoi fiori meravigliosi.

Stapelia gigantea

La “stapelia gigantea”, conosciuta anche come “stella marina africana” è una succulenta perenne con fusti molto carnosi e quasi vellutati. Il colore varia dal verde chiaro al verde scuro, a seconda dell’esposizione al sole.

Come detto in precedenza si tratta di una pianta caratterizzata da poche spine. Al termine dell’estate si noteranno spuntare alla base del fusto delle infiorescenze che porteranno fino a quattro bellissimi fiori.

I fiori appariranno grandi dai 20 ai 40 cm, a forma di stella e con una superficie simile a seta e piena di peli.

Stapelia grandiflora

Un’altra varietà è rappresentata dalla “stapelia grandiflora”. Originaria del Sudafrica è una delle varietà di stapelia più conosciute e coltivate. Ha fiori più vellutati e di taglia più piccola rispetto a quelli di cui si è trattato in precedenza.

Anche i fiori meravigliosi che stupiranno tutti di questa pianta grassa poco comune sbocceranno dalla tarda estate fino all’autunno.

Come curarla

Tutte le varietà di stapelia, per potere fiorire, necessitano di essere poste in luoghi soleggiati e asciutti. Le temperature invernali non dovranno essere inferiori ai 15 gradi.

Il terriccio in cui verrà sistemata la stapelia dovrà essere umido. Meglio se misto a sabbia grossa.

Come per tutte le piante, anche in questo caso il terreno dovrà risultare ben drenato per evitare ristagni d’acqua.

Le annaffiature dovranno avvenire in maniera regolare e costante. Specialmente durante la stagione estiva.

Sarà necessario controllare che il terreno sia asciutto prima di procedere con l’annaffiatura. D’inverno ridurre le annaffiature mantenendo, comunque, il terreno umido.

Per quanto riguarda la concimazione, si consiglia di concimare una volta al mese con un fertilizzante liquido per succulente fino a estate inoltrata.

In ogni caso attenzione al marciume radicale provocato dai ristagni idrici.

Attenzione

Se si decide di tenere questa pianta in casa sarà necessario fare molta attenzione se dovrà convivere con animali domestici. Questo perché la stapelia è una succulenta molto tossica per cani, gatti e non solo.

Un altro lato negativo di questa pianta è legato all’odore che emana, potrebbe risultare leggermente fastidioso.

