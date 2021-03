I sacrifici per questa pandemia li stanno facendo tutti. A tal punto che la libertà sembra una chimera e che vediamo questa reclusione come una necessità, alla quale ci si è rassegnati. Tuttavia, ogni tanto, all’orizzonte si sente aria di novità, proprio come accadde lo scorso anno in estate.

Sicché, quest’aria di novità, stavolta, proviene dalle parole del Ministro dell’Economia, Daniele Franco. Il quale ha annunciato un allentamento delle restrizioni.

Quindi, si ci chiede: ” forse dal 6 aprile saremo liberi? Vediamo cosa dice il Governo…”.

Ebbene, per conto di quest’ultimo si è espresso il Ministro suddetto, che ha previsto un miglioramento della situazione a partire da dopo Pasqua. Con un graduale ritorno alla normalità tra maggio e giugno. Il tutto, anche grazie alle migliori condizioni climatiche. Egli, in particolare, si è espresso in senso più generale, preconizzando un miglioramento non solo sul piano delle restrizioni ma anche dell’economia. Grazie ai sostegni predisposti dal nuovo decreto.

Come dovrebbe avvenire la ripresa

Per rispondere alla domanda sul: “forse dal 6 aprile saremo liberi?” Vediamo cosa dice il Governo, più nel dettaglio.

In effetti, forse sono solo speranze. Oppure si ci affida alla graduale immunizzazione che vi sarà grazie ai vaccini. Tutto sta a vedere da come proseguirà la campagna vaccinale, considerate le notizie sconfortanti di qualche giorno fa sui vaccini disponibili e non utilizzati per mancata informazione della popolazione.

Insomma, il Ministro è fiducioso ma occorre che, effettivamente, ci sia serietà in questa somministrazione dei vaccini! Altrimenti, le illusioni non saranno sufficienti a tirare sù il morale. Comunque, l’ultimo decreto relativo alle restrizioni anti Covid, sarà in vigore fino al 6 aprile. Quindi, il Governo è alle prese con le nuove misure da introdurre dopo questa data.

Allentare la morsa ma su quali dati? Sarebbe inutile, infatti, allentarla se non si ha ancora chiaro quante persone si potranno vaccinare fino a fine aprile. Non avrebbe senso, infatti, allentare la morsa, per poi richiudere a causa della diffusione repentina dei contagi. Non ci resta da attendere dopo Pasqua per capire cosa ci aspetta.