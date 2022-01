Se è vero che 1 italiano su 3 soffrirebbe di colesterolo alto, il problema potrebbe definirsi comune. Abbastanza preoccupante, però è che almeno un 20% degli italiani non si curerebbe di fare analisi del sangue in modo regolare. Adesso più che mai, con i tempi più lunghi che spaventano molti pazienti. Per questo diventa sempre più importante prenderci cura della nostra salute, continuamente esposta a qualsiasi attacco estero ed interno. Ecco, allora che potrebbe aiutare ad avviare il metabolismo e proteggere il cuore questo pesce molto saporito ed economico pieno di proteine nobili. Qualcuno lo definisce “povero di portafoglio, ma ricco di salute”. Vediamo coi nostri Esperti cos’è e quali caratteristiche presenta.

Qualcuno lo chiama anche Belone belone

L’aguglia ha un doppio nome: molti lo chiamano anche Belone belone. Molto diffuso nel Mediterraneo, è considerato un pesce di seconda fascia. A livello economico, ma non di gusto e, soprattutto di salute. La sua tabella dei nutrienti è una vera e propria enciclopedia medica. Contiene infatti importanti quantità di:

vitamine, tra cui la A, la C, la D e la E;

minerali, praticamente tutti, con potassio e fosforo a farla da padroni;

proteine;

antiossidanti;

acidi grassi omega 3.

Un pesce completo che possiamo portare in tavola per tutto l’anno.

Potrebbe aiutare ad avviare il metabolismo e proteggere il cuore questo pesce molto saporito ed economico pieno di proteine nobili

La scienza riterrebbe l’aguglia un valido alleato nella salute del cuore, delle ossa e dell’apparato digerente. Unica e piccola controindicazione: presenta discreti contenuti di colesterolo e quindi va mangiato con cautela. Infatti 100 grammi di aguglia porterebbero in dote circa 110 calorie

La caratteristica della sua carne lo porta a essere un pesce tenero, particolarmente adatto a bambini e anziani. Attenzione alla sua cottura, perché, trattandosi proprio di carne tenera, basta poco per rovinarla. Gli esperti e i cuochi suggeriscono di fare l’aguglia alla piastra, con limone, spezie ed erbe aromatiche. Cuocendo non più di 4/5 minuti per lato, avremo poi un piatto salutare, digeribile e ricco di nutrienti.

Ottima l’aguglia in padella con la cipolla

Da provare anche la ricetta dell’aguglia in padella con il soffritto di cipolla.

Dopo aver pulito per bene il pesce, privandolo della testa, lasciamolo aromatizzare con sale, aceto e qualche spezia a nostro piacere.

Prepariamo un soffritto con la cipolla e caliamo il pesce in padella, rosolandolo per qualche minuto. D’estate questa versione è davvero speciale anche con la cipolla di Tropea cruda in insalata.

