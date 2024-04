Azioni sottovalutate secondo gli analisti che sono su supporti rilevanti: ripartono o continuano a scendere?

I mercati, considerando i massimi e i minimi recenti sono scesi in media del 6%. Cosa accadrà da ora in poi? Wall Street sembra ancora in pieno trend discendente e al momento non sembrano ravvisarsi segnali di inversione nemmeno di brevissimo. La situazione sui mercati azionari europei che spesso analizziamo su queste pagine sembra diversa e ci potrebbero essere le condizioni per una ripartenza al rialzo anche di alcuni punti percentuali. Nei prossimi paragrafi andremo a guardare delle azioni sottovalutate secondo gli analisti che sono su supporti rilevanti (Banca MPS, ENEL, Illimity Bank e Piaggio) prima però osserviamo un pattern che riteniamo rilevante per alcuni indici azionari.

Il setup annuale del 18 aprile

Fra il 18 e il 19 aprile è scaduto un importante setup annuale calcolato secondo i nostri modelli statistici. Proprio in questi giorni su tutti i mercati internazionali è stato toccato un nuovo minimo di periodo. Le chiusure delle sedute di contrattazione di venerdì sembrerebbero aprire le porte a un ritracciamento anche di alcuni punti percetuali.

Se osservaimo i grafici del Dax, Eurotosxzx e Ftse Mib Future, questi sembrerebbero presentare le stesse connotazioni grafiche. Quali sono?

Abbiamo tracciato una trend line dai minimi del 17 gennaio scorso e abbaimo notato che nella giornata di venerdì questa prima era stata rotta al ribasso e poi recuperata in chiusura di seduta. Dal punto di vista grafico quindi la situazione sembrerebbe la seguente:

si parte ora al rialzo/rimbalzo oppure si continuerà a scendere da subito?

La rottura confermata di questa trend line proietterebbe probabilmente i prezzi nelle prossime settimane verso le medie mobili a 200 gironi passanti oggi per i seguenti prezzi:

Dax Future

17.137

Eurostoxx Future

4.546

Ftse Mib Future

30.068.

Una tenuta e una ripartenza al rialzo invece avrebbe come obiettivo primo i seguenti livelli:

Dax Future

18.450/18.570

Eurostoxx Future

5.000/5.050

Ftse Mib Future

34.250.

Vedremo cosa accadrà. Una prima riposta anche abbastanza attendibile potrebbe venire fra oggi e domani.

Azioni sottovalutate secondo gli analisti che sono su supporti rilevanti: ripartono o continuano a scendere?

Banca MPS

I prezzi si sono fermati sulla lingua settimanale dell’Allogator indicator. Il superamento di 4,196 prima su base giornaliera e poi settimanale potrebbero spingere i prezzi verso l’area di 4,40. La chiusura di venerdì è avvenuta sopra la trend line discendente dai massimi recenti di 4,40. Nuovi ribassi sotto 3,99.

Il 20 maggio le azioni staccheranno un dividendo di 0,25 euro per azione.

Le raccomandazioni degli analisti sono Accumulate con prezzo obiettivo a 4,722.*

ENEL

I prezzi a ridosso della media mobile a 200 giorni e a 200 settimane sembrerebbero aver formato un pattern di ripartenza con obiettivo primo in area 6,50. Nuovi ribassi sotto 5,875.

Il 22 luglio le azioni staccheranno un dividendo di 0,215 euro per azione.

Le raccomandazioni degli analisti sono Buy con prezzo obiettivo a 7,543.*

Illimity Bank

Fra 4,32 e 4,36 sembrerebbe essersi formato uan sorta di doppio minimo. La tenuta di 4,32 ora potrebbe spingere i prezzi verso 4,99 e al superamento e tenuta 5,50/5,60 (obiettivi del doppio minimo). Nuovi ribassi sotto 4,36.

Il 20 maggio le azioni staccheranno un dividendo di 0,25 euro per azione.

Le raccomandazioni degli analisti sono Buy con prezzo obiettivo a 5,788.*

Piaggio

I prezzi a ridosso della media mobile a 200 settimane sembrerebbero aver formato un pattern di ripartenza con obiettivo primo in area 2,855 e poi 3,10 (obiettivo di un doppio minimo in area 2,68. Il superamento in chiusura settimanale di 2,85 lascerebbe alle spalle la trend line discendente dai massimi dello scorso anno. Nuovi ribassi sotto 2,65.

Il 22 aprile le azioni staccheranno un dividendo di 0,08 euro per azione.

Le raccomandazioni degli analisti sono Buy con prezzo obiettivo a 3,843.*

*I giudizi degli analisti sono presi dal sito Marketscreener.

