Hai questa rara 20 centesimi? Allora sappi che vale oro e potresti rivenderla

Molte persone collezionano monete e sono disposte a pagare cifre anche molto elevate per venire in possesso degli esemplari più rari sparsi in giro per l’Italia e per il Mondo. Su queste pagine abbiamo già trattato di monete da 50 centesimi, 1 e 2 euro o banconote da 5 euro note per il loro elevato valore e che sono ricercatissime da parte dei collezionisti. A breve, invece, scriveremo di una 20 centesimi altrettanto rara. Te la ritrovi per puro caso? Allora sappi che, se è in eccellente stato di conservazione (fior di conio), potresti farla valutare da un numismatico esperto e poi rivenderla. Certamente guadagneresti un bel gruzzoletto. Vediamo adesso di quale 20 centesimi si tratta e come riconoscerla.

Hai questa rara 20 centesimi? Allora sappi che vale oro

Con il passare degli anni, alcune monete acquisiscono un valore inatteso. I motivi possono essere dei più disparati: la tiratura estremamente limitata ma anche un errore tipografico che ha reso una moneta un pezzo unico. A volte, capita persino che due monete si sovrappongano durante il processo di conio.

Ecco cosa la rende così ricercata

La 20 centesimi di cui scriviamo è stata emessa in Finlandia nel 2002. La sua caratteristica distintiva, nonché quella che ha fatto sì che acquisisse un elevato valore, è la presenza di una stella con sei punte al posto delle canoniche cinque.

In questo caso, dunque, è un errore di tipografia ad averla resa una moneta più unica che rara e a far sì che, a distanza di 22 anni, sia ancora così ricercata dai collezionisti di tutto il Mondo. Hai questa rara 20 centesimi? In tal caso, falla valutare da un numismatico esperto e poi valuta di rivenderla.

Grecia, 2002

Un’altra moneta da 20 centesimi molto rara è stata emessa nello stesso anno in Grecia. Anche in questo caso, la sua rarità è dovuta ad un errore. Infatti, la scritta ”euro” non è riportata in alfabeto greco bensì in quello latino.

Come si potrà immaginare, entrambe sono monete piuttosto rare ed è davvero difficile che qualcuno se ne ritrovi uno o più esemplari per puro caso. Tuttavia, qualora ciò accadesse, si potrebbe essere certi di aver avuto in casa una piccola fortuna per tanto tempo e senza saperlo.

