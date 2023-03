Dow Jones ed S&P 500 di recente hanno segnato nuovi minimi annuali. Il Nasdaq invece continua a mostrarsi più forte. Cosa attendere da ora in poi? Il pattern che si è formato nei giorni scorsi, con la sua valenza del 90% dei casi, potrebbe aver rappresentato un punto di ripartenza in ottica annuale. Secondo le serie storiche, questo potrebbe essere un momento propizio per investimenti di lungo termine. Andiamo quindi a monitorare azioni sottovalutate pronte a salire a Wall Street che nei giorni scorsi hanno formato pattern di inversione che potrebbero essere di lungo termine.

Cosa muove i mercati?

Il ciclo economico non è altro che l’incontro fra domanda, offerta e consumi. Questi sono gli aspetti più importanti, e muovono tutto ciò che gli ruota intorno. L’attuale fase dei tassi di interesse, non è altro che una conseguenza della domanda e dell’offerta. Questa influenza l’inflazione, quindi i tassi, e poi quest’ultimi vanno ad “agire di nuovo sui primi”. Le società quotate, quindi subiscono influenza diretta da questi fattori. Ci sono alcune che vengono definite cicliche, e altre anticicliche, a seconda se gli effetti sui loro processi produttivi sono diretti o indiretti.

Azioni sottovalutate pronte a salire a Wall Street

Stiamo studiando con attenzione i supporti e le resistenze di 2 azioni americane che risultano sottovalutate secondo gli studi pubblicati dagli analisti sulle riviste internazionali. Esse sono Amazon e Microsoft.

Amazon, ultimo prezzo a 100,61 $. Fair value calcolato dagli analisti a 137,92 $ per azione. Prima resistenza posta a 110 e poi 131, e il primo supporto a 88,12. Le divergenze sulla 200 e 400 settimanale indicano che le probabilità sono elevate che un bottom di lungo termine sia stato segnato.

Microsoft, ultimo prezzo a 272,54 $. Fair value calcolato dagli analisti a 296,27 $ per azione. Prima resistenza posta a 273,78 e poi 290, e quindi 350, e il primo supporto a 245,73. Di recente è stata superata una trendline che ora sembrerebbe puntare a 316 in 12/18 mesi.

Ti potrebbe interessare anche il seguente articolo

Quanto guadagna chi investe in Borsa adesso?