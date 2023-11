Attenzione a questo BTP che offre un rendimento strepitoso del 66% totale a scadenza nel 2037

I titoli di Stato oggi hanno rendimenti interessanti e non occorre investire su scadenze lunghissime per ottenere guadagni elevati. Il BTP con scadenza nel 2037 al prezzo attuale offre un rendimento totale superiore al 66%. Attenzione a questo BTP!

Se stai cercando un investimento sicuro e redditizio, oggi i titoli di Stato potrebbero darti una risposta convincente. Sia i BOT che i BTP nell’attuale contesto di mercato hanno rendimenti sui massimi degli ultimi 10 anni. Prendiamo per esempio il Buono del Tesoro Poliennale con scadenza marzo 2037. Si tratta di un titolo di Stato italiano a lunga durata ma non lunghissima, che offre un’interessante opportunità di guadagno. Questa obbligazione governativa è adatta a chi ha una visione di lungo periodo e vuole diversificare il proprio portafoglio. Vediamo quali sono le sue caratteristiche, il suo rendimento e i suoi vantaggi.

Attenzione a questo BTP che offre un rendimento strepitoso

Il BTP scadenza marzo 2037, Isin: IT0005433195, è un titolo di Stato italiano a tasso fisso, emesso a gennaio del 2021. La sua scadenza naturale è il 1° marzo 2037 e in quella data lo Stato rimborserà il valore nominale di ogni titolo (100 centesimi). Il titolo ha una cedola annua di 0,95%, pagata il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno.

Una cedola tutto sommato contenuta che rispecchia il valore dei tassi al momento della sua emissione. Ricordiamoci che a gennaio 2021 eravamo in piena pandemia, il mercato era inondato di liquidità e i tassi erano a zero in Europa e in USA. Il suo punto di forza sta nel prezzo. Al momento della scrittura di questo articolo, il valore di mercato del titolo era di 64 centesimi, per altro in deciso rialzo rispetto alle sedute precedenti.

Quanto rende e quanto si potrebbe guadagnare investendo 25.000 euro?

Per capire quanto si può guadagnare investendo in un titolo di Stato, bisogna considerare due fattori: il flusso di cedole e il valore finale del titolo. Il flusso di cedole è la somma delle cedole che si ricevono ogni anno fino al momento del rimborso. Il valore finale del titolo è il valore nominale che si riceve alla scadenza del titolo. Il guadagno totale si ottiene sommando il flusso di cedole e il valore finale del titolo e sottraendo il capitale iniziale investito.

Supponiamo di investire 25.000 euro nel BTP scadenza marzo 2037 al prezzo di mercato attuale di 64 centesimi. A questo prezzo e con questo importo si possono acquistare BTP per un valore nominale di 39.000 euro. Quindi a scadenza riceveremo 39.000 euro a cui sommare il flusso cedolare di 13 anni e mezzo. In totale il guadagno netto sarà di circa 16.600 euro, pari al 66%.

Perché investire in questo titolo di Stato

Quindi attenzione a questo BTP che offre un rendimento eccezionale ed ha diversi vantaggi. Anzitutto il titolo è garantito dallo Stato italiano ed offre un rendimento elevato per un lungo periodo di tempo. Tra l’altro il suo rendimento è maggiore di alcuni BTP con una durata superiore. Inoltre il titolo può essere venduto in qualsiasi momento sul mercato secondario, in caso di necessità. Anche se in questo caso il rendimento sarà legato al prezzo di vendita, che non è determinabile a priori. Se si prevede di potere avere bisogno di parte dell’investimento, potremmo diversificare l’investimento in titoli di Stato con una durata residua minore.