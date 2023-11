Alberi di Natale scontati del 50%, addobbi a solo 12,90 euro e tanti altri sconti in questa famosa catena di supermercati, ma solo se possiedi questo

Natale è più vicino di quanto si possa immaginare. Mancano meno di 5 settimane al gran giorno ed è venuta l’ora di pensare agli addobbi. Tranquilli, se il budget vi è contro, perché una grande catena ha messo in vendita tanti oggetti natalizi a prezzi molto ribassati. Ma solo se possiedi questa cosa.

A Natale, ormai, mancano meno di 5 settimane. Davvero un tempo molto ridotto per farci stare un po’ tutto. Di solito, in questo periodo, siamo alle prese con la corsa ai regali, con le cene natalizie, con la casa da addobbare.

Senza trascurare i soliti impegni, il che rende il Natale più vicino di quanto si possa immaginare e il tempo molto più tiranno. Chiaramente, tante famiglie devono fare i conti con il loro budget. Sappiamo che il potere di acquisto della moneta si svaluta e basta vedere a quello che potevamo comprare, ad inizio anno, con 100 euro rispetto ad oggi. Eppure, se drizziamo le antenne, potremmo portare a casa regali e delle belle decorazioni di Natale, senza spendere troppo.

Alberi di Natale scontati del 50%, addobbi a solo 12,90, ma controlla se rientri tra quelli che possono farlo

Ad esempio, il 24 novembre ci sarà il Black Friday e questo permetterà di fare tanti regali a prezzi super scontati. E anche il 27 novembre ci sarà il Cyber Monday per gli amanti dell’elettronica. Insomma, prima di disperarsi, diamoci da fare per risparmiare su molti regali.

Perfetto, ma per gli addobbi natalizi, che ci sembrano sempre più costosi? Anche da questo punto di vista, si possono fare ottimi acquisti spendendo la metà. Come? Grazie a Esselunga che, come ogni Natale, ha da poco messo online il suo volantino “Voglia di Natale”.

Ti vien voglia di festeggiare con simili prezzi così scontati, grazie alle offerte proposte da Esselunga

Che, però, non tutti possono acquistare. Infatti, per aver diritto agli sconti, occorre la tessera Fidaty che, tra l’altro, possiamo fare direttamente al supermercato. E quindi, con la Fidaty, potremmo comprare alberi di Natale al 50%. Un Kit di addobbo da 17 pezzi a solo 12,90 euro, invece di 25,80. Dei pendenti Fairy Tale da mettere sull’albero a 2,99 euro. Ci sono anche 1000 luci led scontate del 40%, ovvero che pagheremo 39,90 euro.

Insomma, non solo alberi di Natale scontati del 50%, addobbi a solo 12,90. La candela Foxy? Solo 4,99 euro, invece di 8,32. Segnaposti natalizi a 3,99 euro. Tovaglie antimacchia a 20,90, scontate del 40%. E ci sono sconti del 30% sulla linea Party Christmas Dream. Non solo: anche la carta regalo o i sacchetti per le bottiglie sono scontati del 30%. Insomma, tanti sconti, tutti visibili sul volantino digitale reperibile sul sito Esselunga.

(n.d.r. Trattasi di un articolo di informazione gratuita al servozio dei Lettori. Non esiste alcun rapporto fra la Testata gironalistica e i marchi indicati)