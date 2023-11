Quanto costa il panettone di Cracco e mangiare a Natale o Capodanno nel suo Cafè a Milano

Ormai si pensa con sempre maggiore intensità alle festività di dicembre, in particolare al Natale. Immancabile sulle tavole sarà un dolce tradizionale, il panettone. Scopriamo il prezzo di quelli firmati da Carlo Cracco e quanto potremmo spendere per un pranzo o una cena in un suo locale.

Un tempo solo chi girava spesso per lavoro o svago poteva provare diversi ristoranti. Poi consigliava agli amici quelli in cui aveva mangiato bene. Il progresso ha migliorato molti campi anche quello della cucina. Guide Michelin o del Gambero Rosso segnalano i locali al top. In aggiunta grazie alla tv abbiamo recentemente conosciuto e apprezzato tanti chef. Uno è Carlo Cracco. Pensiamo soprattutto al suo ruolo di giudice a Masterchef insieme ad Antonino Cannavacciuolo e a Bruno Barbieri, altri nomi di spicco della ristorazione italiana.

Quanto costa il panettone di Cracco e mangiare a Natale in un suo locale

Dicembre è ormai alle porte e grandi e piccoli attendono le vacanze. Ci si riunisce di solito in famiglia o si parte per la montagna o altri posti. Dovunque saremo tra i dolci che di solito potremo gustare ci sarà il panettone. Nei supermercati se ne trovano parecchi, ma perché non concederci un prodotto firmato Carlo Cracco?

Dal suo sito possiamo comprare ad esempio il classico panettone Milano da 1 kg. La lievitazione lenta gli dona l’aspetto alveolato rendendolo soffice. All’interno troveremo uvetta e canditi. Il prezzo di questo dolce venduto dentro a un’elegante scatola di latta sarebbe di 49 euro.

Un altro dolce tipico natalizio è il pandoro. Quello di Cracco da 750 g costa 40 euro. Se si desidera una via di mezzo, si venderebbero dei panettoni alle ciliegie, al pistacchio, al cioccolato. I prezzi sono tra i 42 e i 50 euro.

Pranzo o cenone indimenticabili

Nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano si trova il Cafè Cracco al piano terra, mentre il ristorante è al primo piano. Al Cafè Cracco potremmo goderci una colazione o sorseggiare un aperitivo o gustare una pizza. Non è richiesta prenotazione.

Se però desideriamo trascorrere il Natale o il Capodanno assaggiando il menù dello chef, ci sarebbe l’opportunità di acquistare in anticipo un voucher. Il pranzo natalizio al Cafè Cracco prevede antipasti, tortellini in brodo, cappone con castagne e panettone mandorlato. Il costo è di 340 euro per 2 persone.

Presso il Cafè Cracco si potrebbe prenotare il classico cenone di Capodanno. Nel menù troveremo canapè, tartare di gamberi, astice, tortelli di zucca. In aggiunta ci sarebbero risotto, filetto di manzo, Veneziana e cotechino con lenticchie. Due persone pagheranno 400 euro.

Ecco quindi quanto costa il panettone di Cracco e mangiare a Natale e per il cenone in un suo locale. Potremmo deliziare i nostri cari con dei prodotti golosi a casa nostra oppure recarci a Milano per le feste e gustare i piatti dello chef.

(n.d.r. Trattasi di articolo di informazione gratuita. La Testata non ha alcun rapporto con l’attività citata.)