Torniamo a parlare di oggetti da collezione dall’immenso valore. In passato abbiamo parlato di monete commemorative che nel tempo hanno assunto un elevato valore a causa della tiratura limitata ma anche di giocattoli e borse ricercatissime dai collezionisti. Oggi, invece, tratteremo un fumetto o meglio, un numero particolarmente raro di una delle serie più famose di sempre. Quest’ultimo in passato veniva venduto sul mercato second hand ad una cifra già di per sé elevata, cioè 800 euro, ma con il tempo il suo valore si è più che triplicato. Scopriamo di quale si tratta.

Sembra un fumetto come tutti gli altri, eppure il suo valore è schizzato alle stelle negli ultimi anni. Ci riferiamo ad un particolare numero della fortunata serie dedicata alle avventure di Asterix, l’eroe gallico amato da grandi e piccini.

Sembra un fumetto come tutti gli altri, ma si vende persino a 5.000 euro

Il fumetto in questione è Asterix T2 “Il serpente d’oro”, uno dei numeri più rari in assoluto della fortunata serie. Il suo valore, infatti, è sempre stato elevato ma è a partire dal 2020 che è persino aumentato, raggiungendo l’incredibile cifra di 5.000 euro.

Ecco il prezzo che i collezionisti sono disposti a pagare pur di venirne in possesso. Infatti, è praticamente irreperibile e anche sui siti di collezionismo i lotti relativi a questo numero risultano completamente esauriti.

La popolarità di Asterix in Italia

Il fumetto, di origini francesi, è sbarcato in Italia nel 1967 sulla rivista Linux. Con il passare degli anni la sua popolarità è cresciuta anche nel Bel Paese e quindi non è difficile trovarsi uno o più numeri di questa serie in casa. In seguito, la Mondadori acquistò i diritti di pubblicazione del fumetto e il resto è storia.

Pertanto, anche tu potresti essere in possesso del rarissimo numero di cui stiamo scrivendo, pur senza averne idea. Potresti dunque scoprire di avere un vero e proprio tesoro tra le mura del tuo appartamento. Sappi che questo fumetto non è l’unico ad avere un valore più elevato. Ci sono anche alcuni numeri rari di Topolino, ad esempio, che oggi si rivendono a prezzi molto elevati.

