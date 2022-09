Con una performance di oltre il 1000% negli ultimi cinque anni e di oltre il 100% nell’ultimo anno non ci sono dubbi che quelle Alerion siano azioni la cui forza è superiore a quella dell’indice Ftse Mib. Tuttavia da inizio anno il titolo sembra avere perso la sua leadership di migliore titolo di Piazza Affari con capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro a favore di titoli come Saras e Leonardo.

Ovviamente, come ci insegna la storia, i risultati passati non sono garanzia per il futuro. Pertanto, nonostante l’eccellente passato, prima di investire sul titolo bisogna valutare bene i pro e i contro e, soprattutto, non esporsi a un rischio superiore a quello consentito dalla propria asset allocation.

Valutare un titolo che negli ultimi 5 anni ha avuto una performance di oltre il 1000%

Qualunque sia l’approccio utilizzato, i multipli di mercato esprimono una sopravvalutazione abbastanza importante. Ad esempio, la valutazione del gruppo in termini di multipli degli utili appare relativamente elevata. Al momento l’azienda, infatti, è valutata 24 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso. Questo livello, già molto alto in assoluto, esprime una sopravvalutazione del 40% rispetto a quello del settore di riferimento che vale 17.

Anche sulla base dell’enterprise value la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato. Infine, la società ha una situazione finanziaria delicata con un elevato indebitamento netto (superiore al 250%) e un EBITDA relativamente basso. A questi numeri fa da contraltare l’indice di liquidità che è pari a 2,66.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, l’ultima raccomandazione pubblicata su Alerion risale al febbraio 2021. Pertanto è poco realistica. Per dovere di cronaca ne riportiamo i contenuti. Il giudizio era comprare, con un prezzo obiettivo che esprimeva una sopravvalutazione di oltre il 50%

Azioni la cui forza è superiore a quella dell’indice Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Alerion (MIL:ARN) ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 settembre al prezzo di 32,10 euro, in rialzo del 2,88%.

La tendenza in corso è ribassista, ma al momento non sembra volere accelerare. Anzi da cinque giorni le quotazioni si muovono nella parte alta di un range individuato da area 29,10 euro (I obiettivo di prezzo) e da 32,82 euro. La rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. In particolare, al ribasso il titolo potrebbe dirigersi verso area 19,35 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista potrebbe andare a collocarsi in area 9,50 euro (III obiettivo di prezzo).

Al rialzo, invece, le quotazioni potrebbero tornare verso i massimi recenti in area 45 euro.

