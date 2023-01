Il Ftse Mib continua a mostrare una eccellente forza relativa. Il primo supporto da non rompere al ribasso è quello di 25.190. Solo ribassi in chiusura settimanale sotto questo livello farebbero iniziare una correzione di diversi punti percentuali (5/7%). Anche se alcuni oscillatori sull’indice sono in ipercomprato, al momento quindi non si ravvisano elevate probabilità che possa iniziare un movimento importante al ribasso. Cosa possiamo monitorare nel breve termine? Potrebbero partire come un treno queste 3 azioni del Ftse Mib.

E se l’indice ritraccia? Queste potrebbero andare lo stesso al rialzo, o al massimo vivere una fase laterale ribassista. Ma procediamo per gradi.

Cosa abbiamo notato nella precedente settimana borsistica?

Oltre ai bancari come BPER, ENEL, Intesa Sanpaolo e Unicredit, segnaliamo il forte impulso di NEXI, che potrebbe aver lasciato alle spalle il minimo di lungo termine. Stellantis, al momento non è ben impostato al rialzo in ottica di brevissimo.

La storia per settimana prossima dà indicazioni ben precise: ci potrebbero essere delle opportunità da cogliere non solo di breve, ma anche di medio lungo termine. Cosa c’entra la storia con i mercati? Quando uno swing si è ripetuto nel tempo, questo assume una valenza importante per il futuro. Se si ripeteranno determinate condizioni, quei pattern tenderanno a ripetersi quasi allo stesso modo. Abbiamo quindi una elevata probabilità che Italgas, Leonardo e Poste Italiane, titoli ampiamente sottovalutati secondo le stime degli analisti, possano aver lasciato il peggio alle spalle.

Potrebbero partire come un treno queste 3 azioni del Ftse Mib

Italgas, ultimo prezzo a 6,43. Fair value stimato dagli analisti a 5,90. Potente swing al rialzo nella scorsa settimana, che potrebbe far iniziare un forte rialzo con obiettivo primoa 5,70 e al superamento e tenuta verso 6,30. La media mobile a 200 settimane che ha fermato il recente ritracciamento potrebbe ora spingere con forza le quotazioni.

Leonardo, ultimo prezzo a 8,226. Fair value stimato dagli analisti a 12,08. Potente swing al rialzo nella scorsa settimana, che potrebbe far iniziare un forte rialzo con obiettivo primo a 9,15 e al superamento e tenuta verso 10,50. La media mobile a 200 mesi che passa a 8,78 sembra attirare le quotazioni di breve termine.

Poste Italiane non è solo l’ente dove si possono sottoscrivere interessanti Buoni fruttiferi, ma è anche una società quotata a Piazza Affari. Ultimo prezzo a 9,73. Fair value stimato dagli analisti a 12,08. Potente swing al rialzo nella scorsa settimana, che potrebbe far iniziare un forte rialzo con obiettivo primo a 9,85 e al superamento e tenuta verso 10,23/11,05. La media mobile a 200 settimana che passa a 9,11 spotrebbe aver fatto lasciare il peggio alle spalle.