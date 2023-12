Quando si investe sui mercati azionari quello che conta dovrebbe essere il valore. In base all’attuale contesto economico, quanto vale una certa azienda e quanto potrebbe valere in futuro? Gli analisti leggendo e studiando solitamente i bilanci degli ultimi anni esprimono un giudizio (fair value) sulle potenzialità dei prezzi. Siamo andati a leggere sul sito Marketscreener quanto valgono 7 azioni quotate a Piazza Affari secono le stime degli analisti.

Le attese per il Ftse Mib per il prossimo anno

Il listino milnaese è stato fra quelli che ha corso di più negli ultimi mesi. Le attese di moltri analisti sono per ulteriori salite nei prossimi 12 mesi. Un movimento comunque dovrebbe essere più moderato rispatto a quello dell’anno in corso.

Quanto valgono 7 azioni quotate a Piazza Affari secono le stime degli analisti

Banca Mediolanum, per il momento ha segnato il minimo annuale a 7,069 e il massimo a 8,879. Il consenso degli analisti è Buy (12 giudizi). Prezzo attuale intorno 8,28 e obiettivo medio in area 10,58.

Buzzi Unicem, per il momento ha segnato il minimo annuale a 17,70 e il massimo a 28,72. Il consenso degli analisti è Accumulate (14 giudizi). Prezzo attuale intorno ai 27 e obiettivo medio in area 32,76.

ENEL, per il momento ha segnato il minimo annuale a 4,7360 e il massimo a 6,591. Il consenso degli analisti è Buy (22 giudizi). Prezzo attuale intorno ai 6,56 e obiettivo medio in area 7,68.

Ferrari, per il momento ha segnato il minimo annuale a 198,60 e il massimo a 340,90. Il consenso degli analisti è Accumulate (12 giudizi). Prezzo attuale intorno ai 341 e obiettivo medio in area 334,24.

Finecobank, per il momento ha segnato il minimo annuale a 10,59 e il massimo a 16,616. Il consenso degli analisti è Accumulate (14 giudizi). Prezzo attuale intorno ai 13 e obiettivo medio in area 14,36.

Generali Assicurazioni, per il momento ha segnato il minimo annuale a 15,62 e il massimo a 20,06. Il consenso degli analisti è Hold (19 giudizi). Prezzo attuale intorno ai 19,14 e obiettivo medio in area 20,83.

Intesa Sanpaolo, per il momento ha segnato il minimo annuale a 1,8968 e il massimo a 2,7160. Il consenso degli analisti è Buy (21 giudizi). Prezzo attuale intorno ai 2,70 e obiettivo medio in area 3,544.

