Il segnale generato fra il 7 e il 9 febbraio, nostre date di setup, ci sembra ribassista. Ci sono ancora alcune conferme che non sono state date dagli oscillatori settimanali, e per questo motivo la cautela deve essere elevata. Come regolarsi? Ora andremo a definire una mappa di prezzi e probabilità di alcune azioni del Ftse Mib che potrebbero perdere il 10%.

Le ipotesi sul tavolo

La stessa situazione grafica si ravvisa anche sul Ftse Mib. Come dire? I grafici ci hanno lasciato con l’amaro in bocca e nell’indecisione. Per questo motivo qualsiasi strategia e previsione dovrà essere analizzata e convalidata day by day. Il segnale sul giornaliero è ribassista, vedremo se venerdì prossimo questo verrà confermato o meno dalla chiusura giornaliera.

Abbiamo più volte spiegato che il prossimo setup scadrà il 17 febbraio, e che le date del 7 e del 9 erano collegate a questa data. Il 17 febbraio sarà il giorno di chiusura della prossima settimana. E questa data sarà poi collegata al setup annuale del 6 marzo.

Ecco quindi le ipotesi:

a) il 17 febbraio si tornerà al rialzo e si salirà fino al 6 marzo;

b) il 17 febbraio verrà confermato il ribasso e si scenderà fino al 6 marzo.

Non vediamo vie di mezzo.

Azioni del Ftse Mib che potrebbero perdere il 10%: attenzione a questo rischio!

Ci riferiamo a delle azioni che sul giornaliero hanno dato un segnale ribassista e che ancora come descritto nel paragrafo precedente non hanno generato un segnale di conferma in ottica settimanale.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 2,4770. Solo una chiusura del 17 febbraio inferiore a 2,364 potrebbe far iniziare un ribasso con obiettivo primo a 2,15. Nuovi rialzi di brevissimo con una chiusura giornaliera superiore a 2,5060.

NEXI, ultimo prezzo a 8,094. Solo una chiusura del 17 febbraio inferiore a 7,95 potrebbe far iniziare un ribasso con obiettivo primo a 7,73 e poi 7,27. Nuovi rialzi di brevissimo con una chiusura giornaliera superiore a 8,41.

Stmicroelectronics, ultimo prezzo a 44,925. Solo una chiusura del 17 febbraio inferiore a 44,17 potrebbe far iniziare un ribasso con obiettivo primo a 38,03. Nuovi rialzi di brevissimo con una chiusura giornaliera superiore a 45,99.