Tradimenti, addii e corna: sono queste le 3 coppie di segni zodiacali che scoppieranno nel 2023 secondo l’oroscopo

Vuoi scoprire quale sarà il destino della tua storia d’amore e se il tuo partner è davvero la persona giusta per te? Ecco alcuni indizi che arrivano direttamente dalle stelle.

L’amore è uno dei capitoli più importanti nella nostra vita. Che sia l’amore per i propri figli, per il partner, per i genitori, i nonni, o per i nostri animali domestici, ogni forma d’amore merita rispetto e considerazione.

Ognuno di noi spera che i rapporti a cui tiene durino per sempre, ma a volte non è così. Spesso, infatti, i rapporti e le relazioni finiscono, a causa di alcuni errori o passi falsi commessi.

Ebbene, non tutti lo sanno, eppure i movimenti degli astri preannuncerebbero come potrebbero andare a finire le nostre relazioni. Stiamo parlando, in particolare, delle più delicate e labili, ovvero quelle d’amore, che spesso finiscono da un momento all’altro.

Talvolta non riusciamo a spiegarci perché una relazione sia finita, ma i motivi potrebbero essere compresi proprio a partire dal segno zodiacale. Nello specifico, quest’anno sarà molto movimentato dal punto di vista dell’amore e dell’Eros, soprattutto per 3 coppie che scoppieranno. Scopriamo insieme di chi si parla.

Tradimenti, addii e corna: sono queste le 3 coppie destinate a scoppiare nei prossimi mesi a causa di divergenze caratteriali

Si aggirerebbe intorno al 50% la percentuale di uomini che, solo in Italia, sarebbe portata a tradire il partner. La

monogamia non è per tutti un obiettivo, anzi per alcune persone è una vera e propria gabbia da cui scappare.

Tra questi c’è il Toro, un segno davvero volubile nel rapporto a 2. Il Toro, infatti, è un segno estremamente passionale e con un forte desiderio fisico. Per questo motivo andrà molto d’accordo col Leone, anch’esso fortemente istintivo in amore. Il problema è che, appena il rapporto fisico scemerà, questa coppia finirà per spezzarsi, senza possibilità di ritorno. Se in amore andrà male, però andrà bene sul lato economico: il Toro sarà uno dei 3 segni che accumulerà più denaro nei prossimi mesi.

La seconda coppia che dirà addio ai sogni di gloria

Non ci sono notizie migliori per la coppia formata da Sagittario e Vergine, 2 segni apparentemente perfetti per stare insieme. Sentimentale e istintivo il Sagittario, è anche uno dei segni più matti dell’oroscopo, che porta creatività e fantasia ovunque vada.

Al contrario, la Vergine è ponderata, sempre alla ricerca di sicurezze e stabilità. Queste differenze caratteriali inizialmente potrebbero funzionare, portando sempre nuovi stimoli alla coppia. Nel lungo periodo, però, le scintille potrebbero farsi sempre più frequenti e vivaci, fino a creare profonde e inesorabili voragini nel rapporto.

Ancora il Leone partner difficile

Ci tocca parlare ancora una volta del Leone, segno con tratti caratteriali a dir poco spigolosi. Intelligente e ambizioso, forma una coppia scintillante col segno dell’Acquario, ugualmente dotato di allegria e vivacità.

Il problema, alla lunga, potrebbe essere un certo lato freddo dell’Acquario, che, in alcuni momenti, si scontra con l’animo passionale del Leone. Questo potrebbe portare ad allontanamenti momentanei, ma anche a rotture definitive e irrimediabili. Insomma, tradimenti, addii e corna faranno parecchie vittime in questo 2023, che vedrà tramontare moltissime storie d’amore.