Per un carnevale in famiglia ecco 3 eventi poco conosciuti in Italia!

3 eventi poco conosciuti in Italia per un carnevale in famiglia-foto da wikipedia

Il carnevale è uno dei periodi più divertenti e colorati dell’anno. Non solo ha origini antichissime, ma in Italia è una festa che amiamo particolarmente. Sicuramente abbiamo mete conosciute internazionalmente, come Venezia e Viareggio, dove i festeggiamenti sono di alto livello. Ci sono, però, anche altre città meno conosciute, ma non meno meravigliose durante questo periodo. Per un carnevale in famiglia scopri 3 eventi da non perdere!

Il carnevale è uno dei momenti più allegri e divertenti dell’anno. Sicuramente, questo periodo è molto più sentito nel nostro paese rispetto agli altri. Abbiamo una tradizione antichissima di questa festa, che va oltre il mondo cattolico. Infatti, la sua origine risale addirittura all’antica Roma, che avevano feste simili.

Il periodo di carnevale è dettato dalla Pasqua, finendo il martedì prima del mercoledì delle ceneri. Per quanto riguarda quest’anno, l‘ultimo giorno di carnevale sarà il 21 febbraio. Per questo motivo non possiamo perderci i grandi festaggiamenti che si svolgono in tutta Italia. Sicuramente i più famosi e importanti sono il carnevale di Venezia e quello di Viareggio, ma non sono gli unici. Ecco 3 città che faranno vivere l’allegria e la magia del carnevale a grandi e piccini.

I carnevali più famosi

Il carnevale di Venezia è sicuramente il più famoso del Mondo e anche il più antico. Questa festa ha luogo nella Serenissima fin dal 1200, grazie ad un editto che ne documenta lo svolgimento. Ci sono tantissimi sfilate imperdibili di questa festa in laguna. Il celebre Volo dell’Angelo regala uno spettacolo unico in Piazza San

Marco. Le maschere, simbolo della città, sono ancora più magiche in questo periodo.

Anche Viareggio è tra le mete più quotate per questo periodo. I suoi bellissimi carri allegorici, colorati ed imponenti, sono non solo divertenti, ma anche un riferimento all’attualità. Le parate hanno come protagonisti personaggi dello spettacolo, del mondo della politica e dello sport.

Feste meno conosciute, ma altrettanto imperdibili

Non solo Venezia e Viareggio per un carnevale indimenticabile, ma anche queste tre mete che non tutti conoscono. La prima è Putignano, in Puglia, che ha anche la particolarità di essere il carnevale più lungo d’Italia. Infatti, parte dal giorno di Santo Stefano e si protrae fino al Martedì Grasso. Tra sfilate e processioni, Putignano unisce i festeggiamenti profani a quelli sacri. Uno dei momenti da non perdere è l’Estrema Unzione, in cui un corteo si muove tra le vie e benedice i presenti.

Verona è un’altra città che porta il carnevale ad un altro livello. Qui i festeggiamenti raggiungono l’apice durante l’ultimo venerdì, dove carri allegorici sfilano per il centro. Il Venerdì Gnocolar conta più di 70 carri di qualsiasi tipo, dalla fantasia alla storia. Le opere devono essere realizzate esclusivamente in cartapesta. Il corteo è accompagnato da gruppi mascherati, gruppi musicali e spettacoli. Una meraviglia che farà sognare tutta la famiglia.

Per un carnevale in famiglia anche questa meravigliosa città siciliana

Infine, l’ultimo carnevale di questa lista è quello di Acireale, il più bello della Sicilia. Anche qui la festa ha orgini lontane, risalenti al 1500. Non mancano i bellissimi carri allegorici e infiorati, che sfilano per le vie con bande musicali e spettacoli. La festa inizia con la consegna delle chiavi della città a Re Burlone. Non perdiamoci nemmeno questo spettacolo mozzafiato.