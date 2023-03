In una giornata che ha visto il Ftse Mib perdere oltre il 4%, quali sono state le azioni che hanno chiuso in rialzo? Incominciamo col dire che su 40 azioni dell’indice principale solo 5 hanno chiuso in territorio positivo: Italgas, Reply, Terna, SNAM e Leonardo. Come già evidenziato in un altro articolo, è nei momenti di difficoltà che emergono i titoli difensivi come le utilities. Non deve sorprendere, quindi, che ben tre titoli su cinque appartengono a questo settore: Italgas, Terna e SNAM. Gli altri due sono Reply e Leonardo, di cui ci siamo occupati qualche giorno fa.

Che cosa si intende per titolo difensivo?

La definizione è legata al concetto di correlazione con l’indice di riferimento e al concetto di amplificazione. Ogni titolo azionario, in media, tende a muoversi insieme alla media del listino. Quanto si muove, invece, è legato all’amplificazione che è espressa dal parametro beta. Ad esempio, un titolo che ha un beta pari a 1 riprodurrà esattamente il movimento dell’indice principale. Se, invece, beta è pari a 0,5 vuol dire che le quotazioni, sia al ribasso che al rialzo, si muoveranno a una velocità ridotta al 50% rispetto alla media. Vale il viceversa per le azioni con beta superiore a 1.

Si definiscono difensivi i titoli azionari che hanno un beta inferiore a 1. Comprare questi titoli, quindi, vuol dire accettare di guadagnare di meno nelle fasi rialziste e perdere di meno nelle fasi ribassiste.

Tornando ai migliori titoli di giornata, Italgas, SNAM e Terna hanno un beta pari a 0,55, 0,53 e 0,58, rispettivamente.

Quali sono state le azioni che hanno chiuso in rialzo nonostante un Ftse Mib che perde oltre il 4%? Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo SNAM

Il titolo SNAM (MIL:SGR) ha chiuso la seduta del 13 marzo a quota 4,626 €, in rialzo dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico tutti gli indicatori sono impostati al ribasso. Nei prossimi giorni il livello chiave da monitorare in chiusura di seduta passa per area 4.49%. La sua tenuta potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. In caso contrario, le quotazioni potrebbe scendere fino in area 4,11.