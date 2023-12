So qualche giorno fa scrivevamo di come i massimi storici avessero respinto il rialzo di Salcef Group e di come un ribasso potesse essere molto probabile. Ribasso che, come già altre volte in passato, si era concretizzato a contatto con livelli ben precisi. A buona ragione, quindi, si può parlare di azioni che si muovono sul Ftse Mib con una prevedibilità straordinaria. Quali potrebbero essere le prossime mosse del titolo Salcef Group?

Le raccomandazioni degli analisti

Sono solo quattro gli analisti che coprono il titolo, tutti hanno un ottimo giudizio che mediamente è Compra adesso. Dal punto di vista del prezzo obiettivo, poi, l’aspetto interessante è che tutti e quattro hanno una visione molto simile, tanto che tra lo scenario più ottimistico e quello più pessimistico la differenza in termini assoluti è molto piccola. Basti pensare che nel primo scenario la sottovalutazione è di poco superiore al 23%, mentre nel secondo è di poco inferiore al 21%. In media, quindi, il prezzo obiettivo a un anno esprime una sottovalutazione di circa il 22%.

Azioni che si muovono sul Ftse Mib con una prevedibilità straordinaria: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Salcef Group (MIL:SCF) ha chiuso la seduta del 22 novembre in ribasso del 1,06% rispetto alla seduta precedente a quota 23,40 €.

Come anticipato qualche giorno fa, ancora una volta area 25 € ha frenato l’ascesa delle quotazioni. Il titolo, quindi, potrebbe andare incontro a un ritracciamento che verrebbe confermato da una chiusura giornaliera inferiore a 23,19 €. In questo caso il ribasso potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Qualora, invece, venisse superata area 25 €, allora le quotazioni potrebbero partire al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea continua.

