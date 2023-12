Mercatini di Natale in Europa, ecco i più belli da visitare spendendo meno di 75 euro a notte

Praga, Colonia, Vienna e Göteborg sono le quattro destinazioni ideali per chi vuole vivere la magia dei mercatini di Natale in Europa. Scopri cosa offrono e come organizzare il tuo viaggio.

I mercatini di Natale sono una delle tradizioni più belle e suggestive del periodo invernale. In tutta Europa, le città si trasformano in scenari fiabeschi, dove si possono ammirare le luci, i colori, i profumi e i sapori delle feste. Se stai pensando di trascorrere un fine settimana alla scoperta dei mercatini di Natale più belli d’Europa, ecco quattro città che non puoi perdere: Praga, Colonia, Vienna e Göteborg.

Mercatini di Natale in Europa: Praga la città dorata

Praga è una città affascinante in ogni stagione, ma in inverno diventa ancora più magica. I suoi monumenti storici, come il Castello, il Ponte Carlo e la Cattedrale di San Vito, si illuminano di luci natalizie e creano un contrasto suggestivo con il bianco della neve. I mercatini di Natale di Praga sono tra i più famosi e longevi d’Europa. Il mercato principale si trova nella Piazza della Città Vecchia, dove si può ammirare un enorme albero di Natale e assistere a concerti dal vivo, canti natalizi e spettacoli. Le bancarelle offrono artigianato locale, come ceramiche, gioielli, cristalleria, pizzi e giocattoli di legno. Oltre alle prelibatezze tipiche, come il maiale arrosto, il pan di zenzero e il trdelník, un dolce ceco a forma di cono².

Abbiamo ipotizzato un fine settimana nel week end del 15-17 dicembre. Al momento della scrittura dell’articolo potevamo prenotare un albergo 3 stelle a 3 km dal centro a 65 euro a notte.

Colonia, la città dei mercatini

Colonia è la capitale tedesca dei mercatini di Natale, con numerosi mercati sparsi per la città. Il più famoso e antico è quello che si tiene davanti alla Cattedrale, il monumento simbolo della città. Qui si può ammirare il più grande albero di Natale della Renania, alto 25 metri. E qui si possono acquistare prodotti artigianali, come candele, addobbi, marionette e presepi. Il mercato della Cattedrale è anche famoso per il suo vin brulé, che si può degustare in tazze di ceramica decorate con il logo del mercato.

Anche in questo caso Abbiamo ipotizzato un fine settimana nel week end del 15-17 dicembre. Abbiamo trovato un albergo 4 stelle a 1,5 km dal centro a 73 euro per notte. Ma si possono trovare soluzioni anche a un costo minore, anche se meno stellate.

Vienna, la città imperiale

Vienna è una città elegante e raffinata, che conserva il fascino dell’epoca imperiale. In inverno, la città si veste a festa e ospita numerosi mercatini di Natale, che risalgono al Medioevo. Il più famoso e frequentato è quello che si tiene davanti al Municipio, chiamato Christkindlmarkt. Qui si possono trovare oltre 150 bancarelle che vendono artigianato, come candele, cristalli, porcellane, giocattoli e decorazioni. Ovviamente le specialità gastronomiche non mancano, come wurstel, strudel, punch e vin brulé. Il mercato del Municipio è anche il più adatto alle famiglie, con un’area dedicata ai bambini, dove possono scrivere le letterine a Babbo Natale, fare il pane di zenzero e partecipare a laboratori creativi.

Per dormire a Vienna nel fine settimana tra il 15 e 17 dicembre abbiamo trovato un albergo a 4 stelle a 2,3 km dal centro. Il prezzo, incredibile, per notte era di 60 euro

Göteborg, la città del Natale

Tra i Mercatini di Natale in Europa da visitare non poteva mancare quello di Göteborg. La seconda città più grande della Svezia e è una delle più vivaci e cosmopolite. In inverno, la città si trasforma in un paradiso per gli amanti dei mercatini di Natale, con diverse opzioni da scegliere. Il più grande e famoso è quello che si tiene nel parco di divertimenti di Liseberg, che è anche il più grande di tutta la Scandinavia. Qui si possono trovare bancarelle che vendono artigianato svedese, come candele, maglioni, gioielli e oggetti in legno. Il cibo tipico non può mancare, come salmone, renna, biscotti alla cannella e glögg, il vin brulé svedese. Il mercato di Liseberg è anche un luogo di divertimento, con attrazioni, giochi, spettacoli e una pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Göteborg è ricca di ostelli carinissimi, dove si può dormire anche con 50 euro a notte per una camera. Ma chi preferisce l’hotel potrà comodamente trovare alberghi 3 stelle a 65/70 euro a notte a pochi passi dal centro.

Per chi invece all’Europa preferisse i nostri mercatini natalizi, può leggere l’articolo: Mercatini di Natale, ecco le mete più belle in Italia.