Come si potrebbe investire ora sui mercati azionari-Foto da pixabay.com

Il 2023, come da studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi, doveva rappresentare il passaggio del testimone dal ribasso al rialzo di lungo termine. Le probabilità erano infatti, che il primo trimestre avrebbe lasciato alle spalle il minimo di tutto il decennio. Come al solito, ogni affermazione e previsione andrà valutata ai vari step e confermata o meno. Il nostro percorso campione al momento è il seguente: il minimo decennale dei mercati azionari è stato segnato? Come si potrebbe investire ora?

Come tende a muoversi il mercato azionario?

I nostri studi sono stati effettuati sul Dow Jones che presenta le serie storiche più lunghe (dal 1898) e pertanto le nostre previsioni verranno fatte su questo indice. Il Dow Jones è correlato con gli altri indici americani con probabilià del 90% circa e con gli altri internazionali con probabilità del 76%.

Questo ci fa ritenere che questo percorso campione possa essere applicato a tutti i mercati azionari.

Come notiamo i mercati americani tendono a formare il minimo decennale nei primi 28 mesi del decennio stesso. Da quel punto inizia un rialzo di lungo termine fino al settimo/ottavo anno. In questo periodo si potrebbe verificare una correzione anche superiore al 20% per poi lasciare spazio a un nuovo rialzo fino a novembre del nono anno/marzo del decimo.

Il minimo decennale dei mercati azionari è stato segnato? Come si potrebbe investire ora sui mercati azionari?

Qual è l’investimento più premiante sull’azionario? Puntare sulle Borse mondiali contemporaneamente (in base al PIL) per almeno 7/10 anni.

Le probabilità di ottenere un rendimento positivo vicino al 10%, dal 1898 ad oggi, sono state del 90% circa.

Qual è l’approccio migliore per mantenere il polso dei mercati di lungo termine?

I nostri algoritmi ci fanno monitorare di volta in volta le chiusure mensili. Per quanto spiegato nei paragrafi precedenti la nostra analisi verrà effettuata sul Dow Jones.

Per il momento, la tendenza rimarrà rialzista di medio lungo termine se le chiusure del mese di dicembre e gennaio saranno superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.010.

Lettura consigliata

Ecco i tassi di interesse annui lordi aggiornati e disponibili per chi ha i soldi sul libretto di risparmio postale