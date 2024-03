Dopo anni di forti ribassi, continua la maggiore forza relativa del settore bancario a Piazza Affari. Ci sono invece azioni che invece continuano a mostrarsi deboli questo nonostante staccano abitualmente dei dividendi molto generosi. Ci riferiamo ad ENEL ed ENI che scendono di oltre il 4% da inizio anno mentre il Ftse Mib sale del 10% circa. Come mai? Noi riteniamo che sia normale che accada questo. Ci sono settori che a volte vengono premiati dagli investitori, altre volte invece penalizzati. Questo fatto viene definito come rotazione settoriale. Ci sono anche altre società penalizzate a Piazza Affari nonostante lusinghieri giudizi e raccomandazioni degli analisti, esse sono ERG e Illimity Bank. Azioni che scendono a Piazza Affari e che sono sottovalutate per gli analisti: come mai? Il Lettore deve sapere che questo fatto rientra nella normalità. Infatti, ci sono azioni che continuano a scendere per anni, nonostante vengano ritenute sottovalutate.

I punti di supporto e resistenza del Ftse Mib Future

Il listino azionario ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 33.822. Da inizio anno ha segnato il minimo a 29.480 e il massimo a 34.125. Il POC annuale è in area 30.000 punti e questo potrebbe rappresentare, come da Profilo Volume, un punto di supporto in futuro. Il trend di breve termine è retto al rialzo dal livello di 33.355.

Azioni che scendono a Piazza Affari e che sono sottovalutate per gli analisti

ENEL

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 22

Ultimo prezzo di chiusura 6,081 EUR

Prezzo obiettivo medio 7,568 EUR

Differenza / Target Medio +24,46%

I prezzi negli ultimi giorni si sono appoggiati sulla media mobile a 200 giorni. Da questi livelli potrebbero ripartire al rialzo. Segnale rialzista sopra 6,167 con obiettivo primo in area 6,32. Primo supporto a 5,953.

ENI

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 23

Ultimo prezzo di chiusura 14,35 EUR

Prezzo obiettivo medio 16,72 EUR

Differenza / Target Medio +16,50%

I prezzi negli ultimi giorni si sono appoggiati sulla media mobile a 200 giorni. Da questi livelli potrebbero ripartire al rialzo. Segnale rialzista di breve termine sopra 14,62 con obiettivo primo in area 15. Primo supporto a 14,136.

ERG

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 8

Ultimo prezzo di chiusura 23,62 EUR

Prezzo obiettivo medio 29,96 EUR

Differenza / Target Medio +26,85%

I prezzi negli ultimi giorni si sono appoggiati sulla media mobile a 200 settimane. Da questi livelli potrebbero ripartire al rialzo. Primo supporto a 23,02. La tenuta di questo livello potrebbe far salire i prezzi verso 26,38 di medio termine.

Illimity Bank

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 3

Ultimo prezzo di chiusura 4,528 EUR

Prezzo obiettivo medio 6,162 EUR

Differenza / Target Medio +36,10%