Lo zucchero è pronto a salire? I giudizi degli analisti su Home Depot e Honeywell

I mercati sono arrivati a livelli di prezzo dove molti investitori iniziano a gridare a un imminente ribasso. Sarà così? Al momento, nonostante gli ultimi alti e bassi e qualche falso segnale, la tendenza di breve e lungo termine continua a essere impostata al rialzo.

Domani scadrà un ulteriore setup annuale, al momento però non vediamo swing ribassisti in formazione e nemmeno divergenze che potrebbe far pensare a un imminente fase ribassista. Ci sono però delle materie prime che potrebbero fare bene fin da subito, in quanto presentano una struttura grafica interessante e impostata la rialzo. Ad esempio, lo zucchero è pronto a salire? Facciamo prima il punto su due società quotate a Wall Street.

ll focus su Home depot e Honeywell

Come valutano gli analisti queste due società?

Home Depot

Raccomandazione media Accumulate*

Numero di analisti 37

Ultimo prezzo di chiusura 390,3 USD

Prezzo obiettivo medio 377,4 USD

Differenza / Target Medio -3,29% In base a questo giudizi, le azioni al momento sarebbero sopravvalutate del 3,29%.

La tendenza su base annuale è rialzista. Il POC annuale (Punto dove si sono concentrati gli scambi) passa in area 355. Questo livello di prezzo potrebbe rappresentare un buon supporto in caso di un futuro ritracciamento.

Honeywell

Raccomandazione media Accumulate*

Numero di analisti 26

Ultimo prezzo di chiusura 200,7 USD

Prezzo obiettivo medio 221,5 USD

Differenza / Target Medio +10,33%

In base a questo giudizi, le azioni al momento sarebbero sottovalutate del 10,33%.

La tendenza su base annuale è rialzista. Il POC annuale (Punto dove si sono concentrati gli scambi) passa in area 200. Questo attuale livello di prezzo potrebbe rappresentare un buon supporto per far ripartire le quotazioni. Solo sotto area 188, si potrebbe assistere a ulteriori ritracciamenti verso area 175.

*Dati letti sul sito Marketscreener.

Lo zucchero è pronto a salire? Andamento della materia primae focus sui principali punti di inversione

La materia prima ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 21,85. Da inizio anno ha segnato il minimo a 19,97 e il massimo a 23,99. Nelle ultime settimane su base mensile sembrerebbe essersi formato uno swing rialzista a ridosso dei denti dell’Alligator indicator. Da quel livello i prezzi potrebbero ripartire spediti al rialzo. con obiettovo di area 25/51 da raggiungere nel medio termine. Al momento il primario supporto è posto in area 20,53. Sotto questo livello, i prezzi abbandonerebbero la costruzione in corso dello swing rialzista indicato poc’anzi.

Il trend di lungo termine è saldamente rialzista e su base trimestrale l’Alligator indicator avvalora questa tesi. Le probabilità sono quindi al rialzo sia nel breve che medio lungo termine.

Lettura consigliata

Boom di Nvidia e dell’Intelligenza Artificiale, ecco cosa dice uno studio di Goldman Sachs sulle serie storiche